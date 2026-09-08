В Анапе начался пожар в заповеднике после атаки БПЛА

Обломки беспилотника упали в лесной массив на территории заповедника в районе Малого Утриша в Анапе. Там начался пожар, его площадь уточняется. Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Маслова в Telegram-канале.

Из-за сложного рельефа и труднодоступности местности возгорание ликвидируют ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей, рассказала госпожа Маслова. Власти города также направили заявку в МЧС для привлечения авиации. «Она может быть задействована утром, если позволит обстановка»,— уточнила глава Анапы.

В Краснодарском крае есть государственный природный заповедник «Утриш». Он расположен на полуострове Абрау, занимает площадь около 11,3 тыс. га.