Партнер сети «Твое» хочет обанкротить компанию

Кризис на рынке одежного ритейла продолжает сказываться на работе сетей. Так, партнер магазинов «Твое» намерен обанкротить компанию. Пока сумма требований истца невелика, но эксперты не исключают, что дело может завершиться реальным банкротством. Об этом говорят частая смена руководства, растущие убытки и закрытия точек.

Транспортная компания ООО «Поволжье-Транс» 8 сентября 2026 года сообщила, что намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Твое», управляющего одноименной одежной сетью, обнаружил “Ъ” на «Федресурсе». В суде сейчас рассматриваются два иска ООО «Поволжье-Транс» к ООО «Твое» на общую сумму требований 40,8 млн руб. Решения по делам пока не вынесены. В «Поволжье-Транс» и «Твое» не ответили на запросы “Ъ”.

Финансовое положение сети «Твое» крайне сложно, считают в «Infoline-Аналитике». По их данным, по итогам 2025 года чистый убыток «Твое» вырос с 372,3 млн до 620,8 млн руб., а процентные расходы составили 991,5 млн руб., достигнув общей суммы продаж ритейлера, которые в прошлом году составили 999,6 млн руб. «Такой размер долга и процентных платежей вызывает высокий риск банкротства»,— добавляют в «Infoline-Аналитике».

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредиторы пришли на распродажу».