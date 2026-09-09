Кредиторы пришли на распродажу

Кризис на рынке одежного ритейла продолжает сказываться на работе сетей. Так, партнер магазинов «Твое» намерен обанкротить компанию. Пока сумма требований истца невелика, но эксперты не исключают, что дело может завершиться реальным банкротством. Об этом говорят частая смена руководства, растущие убытки и закрытия точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ

Транспортная компания ООО «Поволжье-Транс» 8 сентября 2026 года сообщила, что намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Твое», управляющего одноименной одежной сетью, обнаружил “Ъ” на «Федресурсе». В суде сейчас рассматриваются два иска ООО «Поволжье-Транс» к ООО «Твое» на общую сумму требований 40,8 млн руб. Решения по делам пока не вынесены. В «Поволжье-Транс» и «Твое» не ответили на запросы “Ъ”.

ООО «Твое» зарегистрировано в 2010 году. По собственным данным, сеть имеет производственные комплексы в России, Белоруссии, Молдавии и насчитывает более 340 розничных магазинов в четырех странах СНГ. Основной владелец компании с долей 99,6% — зарегистрированная в ОАЭ Aljamal Ltd, оставшаяся доля — у кипрской Mercerized Polo Factory Ltd. В 2025 году выручка компании выросла на 2,3% год к году, до 17,76 млрд руб., следует из данных СПАРК. В конце 2025 года у компании насчитывалось 259 обособленных подразделений, сказано в пояснительной записке к бухотчетности организации.

Публикация сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве сама по себе нередко используется кредиторами как способ обострить переговоры и добиться погашения задолженности без запуска банкротства, говорит советник Forward Legal Данил Бухарин. Поэтому пока говорить о реальном банкротстве преждевременно, считает он.

Партнер One Story Ольга Сумишевская, напротив, не исключает, что у «Твое» есть реальный риск банкротства. Ритейлер закрывает магазины, уже не впервые пытается трансформировать подход к управлению производством и сетью точек, продолжает она. Так, в 2024–2025 годах гендиректор компании менялся трижды (см. “Ъ” от 20 октября 2025 года). Тем игрокам, которые сейчас испытывают проблемы, работая в сегменте массмаркета, для выхода из кризиса могут потребоваться дополнительные денежные вливания. Но средствами они чаще всего не располагают, констатирует госпожа Сумишевская.

Финансовое положение сети «Твое» крайне сложно, считают в «Infoline-Аналитике». По их данным, по итогам 2025 года чистый убыток «Твое» вырос с 372,3 млн до 620,8 млн руб., а процентные расходы составили 991,5 млн руб., достигнув общей суммы продаж ритейлера, которые в прошлом году составили 999,6 млн руб. «Такой размер долга и процентных платежей вызывает высокий риск банкротства»,— добавляют в «Infoline-Аналитике».

«Твое» не единственный ритейлер, столкнувшийся с кризисными явлениями. Многие одежные сети сокращают программы развития, закрывают магазины, а некоторые и вовсе уходят с рынка. Так, Gloria Jeans, Concept Club, Finn Flare, O’stin, All We Need, Desport сокращают свое присутствие в рознице. В 2026 году с российского рынка ушли такие международные бренды, как Les Benjamins, Karaca Home, Gaissina, закрыли последние магазины бренды Face Code и KChTZ, объявившие об уходе в 2025 году.

В январе—мае 2026 года количество покупок одежды и обуви по всей России сократилось на 10% год к году, подсчитали в Kloto Consulting и TrendVision. В некоторых случаях снижение достигло 15%. Негативный тренд усиливается: во втором квартале относительно первого количество покупок одежды и обуви снизилось на 4%. Это следствие в том числе многолетнего снижения трафика в торговых центрах на фоне желания потребителей сэкономить и перетока покупок в онлайн. По подсчетам Focus Technologies, в январе—августе 2026 года трафик в торговых центрах Москвы сократился на 2,9% год к году.

Дарья Андрианова, Виктория Колганова