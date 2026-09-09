Продажи антикоагулянтов выросли всего на 3% в деньгах в январе—июле 2026 года

Рынок антикоагулянтов, применяемых для профилактики образования тромбозов, почти перестал расти. В январе—июле 2026 года в аптеках и госсегменте было реализовано 58,8 млн упаковок таких средств на общую сумму 52,3 млрд руб., подсчитали для “Ъ” в DSM Group. В денежном выражении это на 3% больше год к году, в натуральном — на 2%.

Еще несколько лет назад эта группа препаратов была одной из самых быстрорастущих. Это было связано с пандемией COVID-19: считалось, что эта инфекция поражает сосуды, и потому у переболевших коронавирусом повышается риск образования тромбов. Согласно IQVIA, в 2020 году в госсегменте объемы реализации таких препаратов росли в деньгах на 172% год к году, в упаковках — на 88%. Но после окончания пандемии рост сегмента ожидаемо замедлился: по итогам 2024 года объемы реализации выросли всего на 12% в деньгах и на 5% в упаковках, а в 2025 году — на 1% в деньгах и на 12% в упаковках, следует из данных DSM Group.

Текущее замедление темпов роста этого сегмента связано не только с постпандемийным выравниванием рынка, но и с демографическим контекстом, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Несмотря на общее старение населения и рост выявляемости сердечно-сосудистых заболеваний, численность целевой аудитории подобных препаратов принципиально не растет. Кроме того, антикоагулянты часто применяются в профилактических целях, и многие не принимают их, хотя они прописаны врачами, говорит он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тромбоз стынет в жилах».