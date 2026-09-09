ФАС проверит поставщика материалов для плат на нарушение порядка госзакупок

ФАС готовится начать проверку отечественного поставщика материалов для печатных плат АО «Электромаш», ранее уличенного в поставке недоброкачественной продукции. 14 августа служба направила компаниям—производителям печатных плат письмо с просьбой предоставить доказательства нарушения порядка госзакупок и злоупотребления доминирующим положением на рынке начиная с 2023 года. С копией переписок компаний-производителей, Минпромторга, ФАС и АНО «Консорциум печатных плат» (АНО КПП) ознакомился “Ъ”.

Из письма АНО КПП директору департамента металлургии и материалов Минпромторга Ивану Маркову от июля следует, что при независимой проверке продукции были выявлены «критические расхождения» в заявленном и фактическом качестве фольгированного текстолита. Кроме проблем с качеством АНО КПП указывает, что АО «Электромаш» «отказывает партнерам в возможности посещения производства и задерживает поставки материалов». Однако подведомственная структура Минпромторга, утверждается в письме, рекомендовала использовать материалы АО «Электромаш», несмотря на внесение компании в реестр недобросовестных поставщиков. Представители ФАС отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос в АО «Электромаш».

Российский рынок фольгированных диэлектриков не ограничивается одним производителем, сообщил “Ъ” представитель Минпромторга. Помимо АО «Электромаш» их производят не менее пяти предприятий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нарушения в деталях».