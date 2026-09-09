Нарушения в деталях

Крупнейшего производителя в РФ материалов для печатных плат АО «Электромаш» могут проверить на нарушение порядка госзакупок. Участники рынка утверждают, что качество поставляемой продукции не соответствует заявленному и создает риски брака в конечной аппаратуре. Ранее ФАС уже включала компанию в список недобросовестных поставщиков, но затем она была восстановлена в правах и вновь смогла принимать участие в процедуре госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

ФАС готовится начать проверку отечественного поставщика материалов для печатных плат АО «Электромаш», ранее уличенного в поставке недоброкачественной продукции. 14 августа служба направила компаниям—производителям печатных плат письмо с просьбой предоставить доказательства нарушения порядка госзакупок и злоупотребления доминирующим положением на рынке начиная с 2023 года. С копией переписок компаний-производителей, Минпромторга, ФАС и АНО «Консорциум печатных плат» (АНО КПП) ознакомился “Ъ”.

АО «Электромаш» — это крупнейший отечественный производитель и поставщик фольгированных стеклотекстолитов — материала, необходимого в производстве печатных плат для критических отраслей. Производственные мощности составляют 1,250 млн кв. м в год. Основными заказчиками являются заводы—производители печатных плат «Ядро Фаб Дубна», «Резонит», АО НПЦАП (дочерняя структура «Роскосмоса»), «Микролит» и др.

АО «Электромаш» принадлежит на 34% гендиректору Андрею Дубровскому, еще по 33% акций у Владимира Дмитриева и Валерия Панасюка, следует из СПАРК. Выручка компании за 2020 год составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 85 млн руб. Более актуальных данных о руководстве и финансовых показателях компании нет.

В 2025 году вследствие длительных судебных разбирательств между АО НПЦАП и АО «Электромаш» последнее было внесено в реестр недобросовестных поставщиков ФАС. В апреле 2026 года «Электромаш» был исключен из него. В июле АНО «Консорциум печатных плат» направляла обращения в Минпромторг и ФАС с просьбой провести повторную проверку АО.

Из письма АНО КПП директору департамента металлургии и материалов Минпромторга Ивану Маркову от июля следует, что при независимой проверке продукции были выявлены «критические расхождения» в заявленном и фактическом качестве фольгированного текстолита. Кроме проблем с качеством АНО КПП указывает, что АО «Электромаш» «отказывает партнерам в возможности посещения производства и задерживает поставки материалов». Однако подведомственная структура Минпромторга, утверждается в письме, рекомендовала использовать материалы АО «Электромаш», несмотря на внесение компании в реестр недобросовестных поставщиков. Представители ФАС отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос в АО «Электромаш».

Российский рынок фольгированных диэлектриков не ограничивается одним производителем, сообщил “Ъ” представитель Минпромторга. Помимо АО «Электромаш» их производят не менее пяти предприятий.

«Что касается поступающих замечаний к качеству отечественных материалов, то такие сигналы, безусловно, требуют внимательного рассмотрения. Требования к качеству и стабильности характеристик российских материалов не могут снижаться в связи с реализацией политики импортозамещения»,— добавили в Минпромторге.

Заводы не раз отмечали проблемы с поставками АО «Электромаш», говорит гендиректор АНО КПП Ольга Кожуховская. Но заводы не выбирают материалы — требования к ним формируются заказчиком и/или разработчиком платы, поэтому повлиять на выбор поставщика производство не может, добавила она.

24 процента составляет доля российских печатных плат от всей емкости рынка плат РФ на 2025 год, по оценке производителя «Резонит»

Качество материалов может пострадать из-за неправильного состава, влаги, неравномерной толщины и других дефектов, подчеркивает эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов. Последствия использования такого сырья варьируются от повышенного брака на производстве до скрытых отказов уже в аппаратуре. Российские аналоги таких материалов сейчас доступны у «Винтеха», «ЭлектроРесурса», НТЦ «Элифом», «Технотеха», «Ламплекс Композита» и Бобровского изоляционного завода, а также у азиатских производителей.

Жалобы участников закупок, обращения заказчиков и отраслевых объединений могут служить основаниями для возбуждения антимонопольного дела, говорит старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Для АО «Электромаш» наиболее вероятные последствия — не столько штрафы, сколько репутационные риски. В случае выявления нарушений компанию будет ждать восстановление записи в реестре на два года с запретом участия в закупках и предписание об устранении нарушений, говорит он.

Ника Сизова