Август стал рекордным месяцем в сегменте выдачи автокредитов с начала года

В августе банки выдали автокредитов на 183,7 млрд руб., поставив рекорд с начала октября прошлого года. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива — в результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе,— а также ожидание повышения утильсбора. Чтобы удержать уровень выдач августа, банкирам придется постараться. Впрочем, по итогам года участники рынка ждут роста выдач на уровне 15–20% к прошлому году. А вот в 2027 году новое регулирование Центробанка сбавит обороты автокредитования.

Рынок автокредитов в августе, по данным аналитической компании Frank RG и агентства «Автостат», показал рост объема выдач на 11,2% к июлю. За месяц банки выдали 116,3 тыс. автокредитов (+10,4% к июлю) на сумму 183,7 млрд руб. В денежном выражении это максимальный результат с октября 2025 года. Средний чек в августе 2026 года увеличился незначительно — на 0,7%, до 1,58 млн руб. Всего за январь—август 2026 года было выдано 1244 млрд руб. автокредитов, что на 28,9% больше, чем годом ранее.

Банки подтверждают рекордные выдачи в августе. Показатели «Сбера» в сегменте автокредитования также растут, и мы рассчитываем на сохранение этого тренда. «В фокусе остается развитие в сегменте автомобилей с пробегом, в том числе развитие цифровой безопасной сделки,— отметили там.— По итогам августа мы обновили рекорд рынка по объему выдач автокредитов на машины с пробегом за один месяц — 20,4 млрд руб.». По словам руководителя управления «Автокредитование» Т-Банка Кирилла Бакулина, автокредиты остаются одним из основных драйверов роста розничного кредитования банка. «В августе динамика выдач автокредитов была близка к рыночной. Помимо традиционных сезонных факторов спрос на автокредиты в этом сезоне стимулировало постепенное улучшение условий кредитования вслед за смягчением денежно-кредитной политики Банка России»,— подчеркнули там.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автокредиты разгоняются».