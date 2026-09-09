ЦИК рассказал о недостоверных данных в декларациях кандидатов на думских выборах

Центризбирком (ЦИК) опубликовал информацию о выявленных в ходе проверок недостоверных данных в декларациях кандидатов на выборах в Госдуму, включенных в партийные списки. Как следует из этого документа, многим партийцам удалось «забыть» о миллионных доходах, а также о находящихся в собственности квартирах, автомобилях и акциях.

Самыми дисциплинированными оказались кандидаты от «Единой России»: только у 12 из них ЦИК нашел ошибки в декларациях. В большинстве случаев речь идет об акциях, инвестиционных паях или долях в коммерческих организациях. Например, депутат Заксобрания Ростовской области Виктор Халын забыл указать инвестиционный пай ООО «Современные фонды недвижимости» общей стоимостью 12,2 млн руб., а депутат Астраханской облдумы Евгений Апостолов — 11,5 млн руб. дохода от процентов по вкладам.

Самыми забывчивыми можно считать кандидатов от «Коммунистов России». Как ранее сообщал “Ъ”, 97 членов федерального списка этой партии заявили о полном отсутствии денег и имущества. Однако по итогам проверки выяснилось, что не все так плохо: у 164 кандидатов нашлись не задекларированные ими счета, земельные участки, квартиры или хотя бы пенсия.

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