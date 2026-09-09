В 2026 году потребление стали в России может сократиться на 4–11%

В 2026 году потребление стали в России, по расчетам аналитиков, может сократиться на 4–11% из-за спада жилищного и коммерческого строительства. Заметную поддержку рынку окажут государственные инфраструктурные проекты с финансированием 9,1 трлн руб., развитие машиностроения и восстановление логистических хабов площадью более 1 млн кв. м, выбывших из-за атак беспилотников. Умеренное восстановление спроса на 2–5% ожидается не ранее 2027 года при условии снижения ключевой ставки и перезапуска инвестиционных циклов.

Спрос на сталь по итогам года может заметно сократиться, оценили аналитики. Управляющий директор НКР Дмитрий Орехов дает консервативную оценку: в 2026 году потребление стали может упасть на 8–11% год к году, до 34–35 млн тонн. Его коллеги из других аналитических центров подтверждают негативный тренд, хотя и менее выраженный. Так, старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев закладывает снижение на 4–7%, а аналитик Freedom Global Владимир Чернов фиксирует фактическую просадку уже по итогам первого полугодия: выпуск готового проката упал на 6,6%, а металлоконструкций — почти на 9%. Руководитель дирекции инвестиционного анализа Борис Красноженов оценивает общее годовое падение в 5–7%.

Главным тормозом выступает строительная отрасль, формирующая свыше 70% спроса. По данным Росстата, которые приводит Владимир Чернов, строительный сектор в первом квартале 2026 года просел на 9,7% год к году. Причинами, как отмечают Дмитрий Орехов и Ахмед Алиев, стали завершение ряда крупных инвестпроектов, двузначные процентные ставки и ужесточение семейной ипотеки. Автопром пока не готов стать новым драйвером: локализация увеличит потребление листового проката, но дорогие кредиты сдерживают потребительский спрос.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сталь прирастет фрагментами».