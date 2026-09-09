Сталь прирастет фрагментами

В 2026 году потребление стали в России, по расчетам аналитиков, может сократиться на 4–11% из-за спада жилищного и коммерческого строительства. Заметную поддержку рынку окажут государственные инфраструктурные проекты с финансированием 9,1 трлн руб., развитие машиностроения и восстановление логистических хабов площадью более 1 млн кв. м, выбывших из-за атак беспилотников. Умеренное восстановление спроса на 2–5% ожидается не ранее 2027 года при условии снижения ключевой ставки и перезапуска инвестиционных циклов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Спрос на сталь по итогам года может заметно сократиться, оценили аналитики. Управляющий директор НКР Дмитрий Орехов дает консервативную оценку: в 2026 году потребление стали может упасть на 8–11% год к году, до 34–35 млн тонн. Его коллеги из других аналитических центров подтверждают негативный тренд, хотя и менее выраженный. Так, старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев закладывает снижение на 4–7%, а аналитик Freedom Global Владимир Чернов фиксирует фактическую просадку уже по итогам первого полугодия: выпуск готового проката упал на 6,6%, а металлоконструкций — почти на 9%. Руководитель дирекции инвестиционного анализа Борис Красноженов оценивает общее годовое падение в 5–7%.

Главным тормозом выступает строительная отрасль, формирующая свыше 70% спроса. По данным Росстата, которые приводит Владимир Чернов, строительный сектор в первом квартале 2026 года просел на 9,7% год к году. Причинами, как отмечают Дмитрий Орехов и Ахмед Алиев, стали завершение ряда крупных инвестпроектов, двузначные процентные ставки и ужесточение семейной ипотеки. Автопром пока не готов стать новым драйвером: локализация увеличит потребление листового проката, но дорогие кредиты сдерживают потребительский спрос.

Поддержку стальному рынку в конце 2026 года и в 2027 году окажут отрасли машиностроения, энергетики и инфраструктуры, в отдельных регионах — строительства, полагает директор «Северсталь Сети» Виктор Романовский. По мнению директора консалтинговой группы «Текарт» Ильи Никулина, уже в конце 2027 года сформируется существенный дополнительный спрос на сталь со стороны логистики. Удары БПЛА привели к критическому выводу из эксплуатации крупных логистических хабов совокупной площадью около 0,5–1 млн кв. м, и даже с учетом того, что вероятен переход от централизованной модели распределения к децентрализованной сети региональных складов, на рынке возникнет дополнительная емкость, которой металлурги смогут воспользоваться. По подсчетам IBC Global, в результате прилетов БПЛА с 18 июля по 4 сентября по всей России выбыло 11 объектов суммарной площадью 1,37 млн кв. м.

По оценке советника управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, расход стального проката на 1 кв. м тяжелой складской конструкции оценивается в 75–150 кг. Таким образом, 1,4 млн кв. м — это около 150 тыс. тонн стального проката. «Сюда добавим прогоревшие бетонные основания, которые могут увеличить потребность в прокате до 200 тыс. тонн,— отмечает эксперт.— Но гораздо интереснее для сталеваров работы по защите складских объектов от прилетов. Потребность в металле для ограждений и сетки доходит до 35 кг на 1 кв. м, а с учетом площади неповрежденных складов на уровне 28 млн кв. м такие работы могут принести заказы на 750–900 тыс. тонн проката». Хотя в «Северстали» скептичны. «Если говорить про складскую инфраструктуру, то ее влияние на средний уровень потребления стали будет незначительным, так как уровень металлопотребления отраслью невысокий»,— замечает господин Романовский. По данным WSA, всего в России по итогам января—июля текущего года было произведено 38,1 млн тонн стали.

В условиях сжатия коммерческого и жилищного девелопмента вес государства становится критическим. Как отмечает Владимир Чернов, правительство утвердило план дорожных работ до 2031 года с федеральным финансированием в сумме 9,1 трлн руб., предусматривающий реконструкцию более 2 тыс. км дорог. Кроме того, комплексный инфраструктурный план до 2036 года включает свыше 280 крупных проектов. Именно эти направления — дороги, мосты, энергетика и ЖКХ — останутся главной поддержкой рынка арматуры и балок в 2026–2027 годах.

Дополнительную поддержку обеспечит машиностроение. Борис Красноженов указывает на развитие тяжелого машиностроения и кораблестроения. Россия продолжает наращивать ледокольный флот и строить танкеры, поясняет он, сюда же добавляется замещение импортных компонентов в транспортном и энергетическом машиностроении.

Несмотря на масштабную господдержку спроса, эксперты подчеркивают ее компенсаторный характер. Госпроекты лишь частично перекрывают спад в коммерческом секторе. Однако макроэкономические индикаторы дают надежду на смену тренда. Дмитрий Орехов ожидает умеренного восстановления в 2027 году, связывая его со смягчением денежно-кредитных условий и реализацией отложенного спроса, но оговаривается, что рынок останется существенно ниже уровней 2023 года. Борис Красноженов допускает рост потребления на 2–4% в 2027 году, если не будет эксцессов, а Ахмед Алиев оценивает потенциал восстановления в 3–5%. Таким образом, именно следующий год должен принести перелом: когда ключевая ставка начнет снижаться, ипотека станет доступнее, а инвестиционные циклы перезапустятся, накопленный за два года дефицит обновления инфраструктуры и фондов позволит рынку вернуться к росту, даже если он будет идти неравномерно от сектора к сектору.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова