«Новые люди» провели предвыборный форум с гендер-пати и чирлидершами

Партия «Новые люди» провела в Москве форум в поддержку своей предвыборной программы. О том, как сделать «12 шагов» на пути к «новой России», на волейбольной арене «Динамо» активистам и сторонникам рассказали лидеры партсписка на выборах в Госдуму Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владислав Даванков. На мобилизационном мероприятии нашлось место гендер-пати, чирлидершам и даже певцу Прохору Шаляпину.

В организации форума «Новые люди» (НЛ) невольно повторили опыт «Единой России», которая в июне и августе собирала сторонников на хоккейной арене «Мегаспорт». НЛ свезли актив на арену волейбольную, что также придало мероприятию стадионную атмосферу с очередью на досмотр и ароматом хот-догов. На трибунах, правда, никто не скандировал, однако не обошлось без традиционного «кисс-кама» (поцелуй зрителей на камеру крупным планом) и даже гендер-пати: пол будущего ребенка депутата Госдумы Александра Демина объявил вице-спикер Владислав Даванков.

Он же объяснил журналистам смысл происходящего: «Новые» собрались, чтобы развернуть перед сторонниками и избирателями партийную программу «в те десять дней, когда люди решают, как им голосовать». «Это большой форум поддержки»,— уточнил вице-спикер. Открыли мероприятие тоже по-стадионному — выступлением группы поддержки с пальбой партийными футболками по трибунам. В кульминации к чирлидершам присоединились слоны — аниматоры в костюмах животных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Партийно-стадионная мобилизация»