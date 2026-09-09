Минсельхоз предложил отменить регулярную оценку неблагоприятных земель

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, предусматривающий отмену регулярной оценки неблагоприятных для ведения сельского хозяйства земель — сейчас ее проводят не реже одного раза в три года. Оценивать такие сложные территории предлагается по мере необходимости — при существенном изменении природно-климатических условий, состояния почвы, а также социально-экономических факторов. Перечень таких территорий, как и сейчас, будет составлять Минсельхоз по согласованию с другими ведомствами.

Потенциальная «неблагоприятность» земель оценивается по ряду критериев. Среди них — проблемные почвы (например, деградированные), расположение выше 600 м над уровнем моря или на склонах крутизной более 15%, высокая вероятность засухи или переувлажнения. Также фактором риска является низкий показатель социально-экономического развития сельских территорий (на основе динамики населения, доходов домохозяйств и уровня безработицы). Статус неблагоприятной территория получает в двух случаях: если 50% земель соответствует хотя бы одному из критериев при низком социально-экономическом развитии либо если речь идет о 80% по минимум двум критериям, но уже независимо от уровня развития.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неблагоприятны по необходимости»