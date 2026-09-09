Неблагоприятны по необходимости

Минсельхоз предлагает отказаться от четкого графика пересмотра статуса неблагоприятных для ведения сельского хозяйства территорий. Вместо обязательного трехлетнего цикла переоценки ее будут проводить при сильном изменении природно-климатических или социально-экономических условий. Связана такая инициатива с тем, что сама по себе работа на неблагоприятных землях не является основанием для получения господдержки — ее оказывают в рамках общих госпрограмм. По мнению экспертов, без четких сроков и оснований для проведения оценки есть риск, что доказывать ухудшение условий ведения деятельности придется самим аграриям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Бойко / Коммерсантъ Фото: Никита Бойко / Коммерсантъ

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, предусматривающий отмену регулярной оценки неблагоприятных для ведения сельского хозяйства земель — сейчас ее проводят не реже одного раза в три года. Оценивать такие сложные территории предлагается по мере необходимости — при существенном изменении природно-климатических условий, состояния почвы, а также социально-экономических факторов. Перечень таких территорий, как и сейчас, будет составлять Минсельхоз по согласованию с другими ведомствами.

Потенциальная «неблагоприятность» земель оценивается по ряду критериев. Среди них — проблемные почвы (например, деградированные), расположение выше 600 м над уровнем моря или на склонах крутизной более 15%, высокая вероятность засухи или переувлажнения. Также фактором риска является низкий показатель социально-экономического развития сельских территорий (на основе динамики населения, доходов домохозяйств и уровня безработицы). Статус неблагоприятной территория получает в двух случаях: если 50% земель соответствует хотя бы одному из критериев при низком социально-экономическом развитии либо если речь идет о 80% по минимум двум критериям, но уже независимо от уровня развития.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, необходимости в установленной регулярной актуализации перечня регионов, территории которых относятся к неблагоприятным для сельхозпроизводства, на самом деле нет. Поясняется, что статус неблагоприятных земель предназначен для оказания господдержки работающим на них аграриям, но сам по себе он не является основанием для выделения средств из бюджета — помощь оказывается в соответствии с требованиями действующих госпрограмм развития сельского хозяйства.

Инициатива Минсельхоза, очевидно, предполагает переход к адресной и срочной поддержке — например, при резком ухудшении климатических показателей. В частности, это актуально на фоне планов поддержки аграриев в условиях сложных погодных условий и проблем с поставками зерна в Азовско-Черноморском бассейне (см. “Ъ” от 6 сентября).

Руководитель проектов компании Strategy Partners Елена Пастухова подтверждает, что к неблагоприятным землям могут применяться повышающие коэффициенты при выделении субсидий (например, для компенсации затрат на удобрения, горюче-смазочные материалы или страхование), но сам по себе этот статус не гарантирует получения выплат — «аграрию все равно необходимо соответствовать другим условиям для получения господдержки». Предложенный подход, говорит Елена Пастухова, способен сделать систему более гибкой, но без четких критериев и графика может привести к тому, что инициатива по пересмотру статуса ляжет на самих аграриев.

Как добавляет партнер и руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям агропромышленного сектора ДРТ Антон Кочетков, природные и климатические условия не меняются по административному календарю — проведение переоценки при появлении реальных для этого оснований выглядит логичным. При этом, предупреждает он, без понятного механизма и четких оснований для проведения оценки есть риск, что переоценка будет откладываться.

Анна Королева