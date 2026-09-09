Поставки из КНР в августе в годовом сравнении выросли сразу на 25%

Экспорт Китая в августе вырос на 25% год к году, до $401,4 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Заметное всего выросли поставки высокотехнологичной продукции. Одновременно увеличился импорт — на 28,2%, до $282,4 млрд. Главным образом КНР закупала оборудование для развития ИИ-инфраструктуры. Сильнее всего в августе среди крупнейших торговых партнеров вырос товарооборот Китая с Россией — плюс 43% в годовом сравнении.

Экспорт полупроводников из Китая в годовом сравнении вырос сразу в 2,2 раза — до $40,7 млрд. Впрочем, аналитики ING обращают внимание на то, что такая продукция заметно подорожала из-за строительства в мире дата-центров, поэтому растущий экспорт высокотехнологичной продукции из Китая необязательно свидетельствует о существенном физическом росте поставок. В ING отмечают, что дальнейший рост будет зависеть от того, сохранится ли высокий мировой спрос на такую продукцию: если инвестиции в ИИ начнут замедляться или начнется новый виток торговой войны КНР с США, темпы роста китайского экспорта могут снизиться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайская торговля приросла технологиями»