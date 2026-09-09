Китайская торговля приросла технологиями

Экспорт Китая в августе вырос на 25% год к году, до $401,4 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Заметное всего выросли поставки высокотехнологичной продукции. Одновременно увеличился импорт — на 28,2%, до $282,4 млрд. Главным образом КНР закупала оборудование для развития ИИ-инфраструктуры. Сильнее всего в августе среди крупнейших торговых партнеров вырос товарооборот Китая с Россией — плюс 43% в годовом сравнении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экспорт Китая в августе вырос на 25% год к году, до $401,4 млрд. Крупнейшей по стоимости позицией вывоза оставалась машинно- и электротехническая продукция: объем ее поставок вырос на 32,8%, до $262,3 млрд.

Экспорт полупроводников из Китая в годовом сравнении вырос сразу в 2,2 раза — до $40,7 млрд. Впрочем, аналитики ING обращают внимание на то, что такая продукция заметно подорожала из-за строительства в мире дата-центров, поэтому растущий экспорт высокотехнологичной продукции из Китая необязательно свидетельствует о существенном физическом росте поставок. В ING отмечают, что дальнейший рост будет зависеть от того, сохранится ли высокий мировой спрос на такую продукцию: если инвестиции в ИИ начнут замедляться или начнется новый виток торговой войны КНР с США, темпы роста китайского экспорта могут снизиться.

Рос в августе и китайский импорт — плюс 28,2%, до $282,4 млрд. Более всего возросли закупки оборудования для автоматической обработки данных и его комплектующих (почти втрое за год, до $20 млрд). Китай продолжает активно развивать сферу технологий искусственного интеллекта и увеличивает импорт компонентов, необходимых для создания собственной технологической инфраструктуры.

Помимо этого, в августе вырос импорт сельхозпродукции (на 5,4%, до $19,8 млрд) и удобрений (почти вдвое, до $553 млн). Одной из немногих товарных категорий, по которым Китай сократил импорт в августе, стала нефть (минус 9%, до $22,7 млрд).

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Среди крупнейших торговых партнеров сильнее всего выросла торговля с Россией. В августе Китай экспортировал в РФ товаров на $11,9 млрд против примерно $8,6 млрд годом ранее. Импорт КНР российских товаров увеличился еще сильнее — на 47%, до $13,75 млрд. Товарооборот двух стран вырос примерно на 43%, до $25,6 млрд. При этом торговый баланс сложился в пользу России: китайский импорт превысил экспорт примерно на $1,85 млрд.

Торговля Китая с США также росла быстрыми темпами. Экспорт КНР в августе увеличился на 34%, до $42,48 млрд, импорт — на 17,8%, до $13,3 млрд. Профицит Пекина в торговле с Вашингтоном составил $29,18 млрд, а товарооборот увеличился примерно на 30%, до $55,77 млрд. Такой скачок обусловлен эффектом низкой базы — год назад поставки резко просели из-за введения Штатами импортных пошлин на китайскую продукцию. Помимо этого, китайские компании в настоящее время, вероятно, ускоряют отгрузки товаров на американский рынок из-за неопределенности вокруг дальнейшей тарифной политики.

На европейском направлении торговая динамика оказалась заметно слабее. Экспорт Китая в Евросоюз вырос на 6,6% год к году, до $55,1 млрд. Импорт практически не изменился в годовом выражении: $22,9 млрд против $22,83 млрд годом ранее. Товарооборот Китая и ЕС составил $78,1 млрд, увеличившись примерно на 4,8%. Брюссель неоднократно призывал Пекин сократить растущий торговый дисбаланс. Европейские власти опасаются, что приток более дешевых китайских товаров вытесняет продукцию местных производителей с внутреннего рынка и таким образом давит на промышленность ЕС.

Мариета Манукян