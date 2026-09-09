За первое полугодие общее число проверок бизнеса сократилось на 3,4%

Согласно докладу о контрольно-надзорной деятельности в 2026 году, представленному Алексеем Херсонцевым 7 сентября на совещании в Совфеде, в январе—июне количество проверок бизнеса сократилось на 3,4% по сравнению с первым полугодием 2025 года, до 142,2 тыс. При этом их эффективность (доля результативных, то есть выявивших нарушения, мероприятий) выросла на 4 процентных пункта, до 68,1%. Таким образом, тренд на сокращение числа проверок сохраняется: в 2025 году оно снизилось на 6,9%, до 290,4 тыс. Эффективность тогда также увеличилась — на 5,9 пункта, до 63,3%.

1 января 2025 года в РФ завершился мораторий на внеплановые проверки и сфера контроля и надзора полностью перешла на рискориентированный подход: мероприятия проводятся на основе срабатывания индикаторов риска нарушения обязательных требований, жалоб граждан либо по поручению президента или правительства. Плановые проверки до 2030 года сохранились только для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска. На объекты значительного, среднего и умеренного риска проводятся лишь обязательные профилактические визиты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контролеры нарастили точность попадания»