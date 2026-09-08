В начале сентября объем продаж бензина на бирже вырос на 69% и снова упал

Продажи бензина на Петербургской бирже 1–4 сентября увеличились до 72,75 тыс. тонн, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Это на 69,2%, или на 29,75 тыс. тонн больше, чем в тот же период августа. При этом с начала 2026 года на биржевых торгах продано 5,442 млн тонн бензина, что на 23,7% ниже показателя за аналогичный период 2025 года.

Однако 7 сентября продажи снизились к предыдущему торговому дню на 10,9%, до 12,24 тыс. тонн, следует из обзора. Реализация АИ-92 и АИ-95 экологического класса «Евро-5» сократилась на 1,6% и 23,5%, до 7,5 тыс. тонн и 4,7 тыс. тонн соответственно. Неудовлетворенный платежеспособный спрос при этом остается высоким: по АИ-92 он составляет 37,74 тыс. тонн, по АИ-95 — 35,34 тыс. тонн.

На базисе станции «Стенькино-2» 7 сентября предложение бензина вообще отсутствовало — в то время как 4 сентября там продавалось 0,3 тыс. тонн бензина марки «Регуляр-92» и 0,66 тыс. тонн бензина марки «Премиум-95». Источник “Ъ” в отрасли связывает это с внеплановыми ремонтами на НПЗ, из-за которых они приостановили биржевые продажи нефтепродуктов.

Вместе с тем уровень продаж бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» 7 сентября повысился на 35,3%, до 1,38 тыс. тонн. Стоимость бензина «Евро-4» самовывозом автотранспортом с базиса «Славянск ЭКО» составила 121,42 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 351 руб. за тонну к 4 сентября.

При этом сейчас на бирже снижается предложение со стороны белорусских НПЗ. Продажи белорусского бензина АИ-92 7 сентября составили 1,5 тыс. тонн по цене 106,13–106,16 тыс. руб. за тонну. Как уточняется в обзоре, покупатели также проявляли интерес к другим маркам, но предложения отсутствовали.

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