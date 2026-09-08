Лавров: Путин на Аляске подтвердил готовность к компромиссам

Президент России Владимир Путин принял без изменений предложение американского коллеги Дональда Трампа по Украине, представленное на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. Российский президент тогда подтвердил готовность к компромиссам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Речь шла о предложении, которое спецпосланник США Стив Уиткофф представил за несколько дней до саммита на Аляске, уточнил господин Лавров. По его словам, когда Владимиру Путину представили инициативу в Москве, он не согласился.

«Когда он (Владимир Путин.—"Ъ") приехал на Аляску, то сказал, что он подумал и считает, что любая договоренность так или иначе содержит в себе элементы компромисса, но он берет на себя ответственность это принять, и народ его поймет»,— сказал Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале (цитата по сайту МИДа).

Предложение было без деталей, но включало принципы урегулирования конфликта на Украине, отметил Сергей Лавров. «Поэтому я был немного удивлен, когда госсекретарь США Марко Рубио в июне этого года сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредниками, потому что они однозначно поддерживают Украину»,— добавил министр.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Позже российский президент заявлял, что на встрече не было достигнуто никаких договоренностей.