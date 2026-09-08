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Лавров: Путин на Аляске подтвердил готовность к компромиссам

Глава МИД Лавров: Путин на Аляске подтвердил Трампу готовность к компромиссам

Президент России Владимир Путин принял без изменений предложение американского коллеги Дональда Трампа по Украине, представленное на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. Российский президент тогда подтвердил готовность к компромиссам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Речь шла о предложении, которое спецпосланник США Стив Уиткофф представил за несколько дней до саммита на Аляске, уточнил господин Лавров. По его словам, когда Владимиру Путину представили инициативу в Москве, он не согласился.

«Когда он (Владимир Путин.—"Ъ") приехал на Аляску, то сказал, что он подумал и считает, что любая договоренность так или иначе содержит в себе элементы компромисса, но он берет на себя ответственность это принять, и народ его поймет»,— сказал Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале (цитата по сайту МИДа).

Предложение было без деталей, но включало принципы урегулирования конфликта на Украине, отметил Сергей Лавров. «Поэтому я был немного удивлен, когда госсекретарь США Марко Рубио в июне этого года сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредниками, потому что они однозначно поддерживают Украину»,— добавил министр.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Позже российский президент заявлял, что на встрече не было достигнуто никаких договоренностей.

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

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Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Приветствие

Приветствие

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Место встречи

Место встречи

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Возвращение российской делегации

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

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Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

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Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

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Тележурналисты проверяют связь

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Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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