Китайский производитель Haval решил собирать внедорожники H9 на «Автоторе»
Haval локализовал в России производство рамного внедорожника Haval H9. Собеседники “Ъ” считают, что это решение может быть продиктовано невыгодностью импорта модели из-за высоких ставок утильсбора. А выбор площадки связан с более удобной логистикой и обещанными преференциями. Спрос на внедорожник ожидается умеренный, но поддержать его может допуск к госзакупкам.
Внедорожник Haval H9 начали производить на калининградском «Автоторе», говорится в сообщении пресс-службы бренда. Первое поколение модели собиралось на собственном заводе компании в Тульской области — впрочем, речь шла о довольно ограниченном количестве, в дальнейшем H9 в основном импортировался.
Пока модель выпускается на базе сваренного и окрашенного кузова, но в рамках сотрудничества с «Автотором» предполагается поэтапное расширение количества технологических операций и повышение уровня локализации, уточняют в компании.
По мнению источника “Ъ”, запуск производства модели простимулировали высокие ставки утилизационного сбора, сделавшие импорт невыгодным. В частности, по этой причине в этом году Haval приостановил поставки дизельной версии H9. Впрочем, на конвейер она, согласно данным ОТТС, предположительно, встанет, рассуждает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Подробнее — в материале «Ъ» «Калининград с Haval».
Утилизационный сбор формирует стоимость автомобиля для импортера и покупателя, поэтому его повышение меняет расчет в пользу выпуска машины внутри России: локальная сборка становится выгоднее прямых поставок из-за рубежа. Для Haval этот фактор особенно важен с учетом прежних ограничений по локализации: в 2023 году компания не достигала уровня, необходимого для полной компенсации сбора, и недополучала около половины его суммы на каждый автомобиль, выпущенный в России.
Локализация, однако, не дает автоматической полной компенсации. На 2025 и 2026 год целевой уровень установлен выше 3500 баллов, тогда как большинство автомобилей локальной сборки, не говоря о новых запусках — крупноузловой сборке и начальных этапах мелкоузловой, до него не дотягивают; поэтому переход к выпуску на новой площадке имеет смысл как поэтапное наращивание операций, а не как мгновенное устранение всех издержек импорта.