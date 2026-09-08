Китайский производитель Haval решил собирать внедорожники H9 на «Автоторе»

Haval локализовал в России производство рамного внедорожника Haval H9. Собеседники “Ъ” считают, что это решение может быть продиктовано невыгодностью импорта модели из-за высоких ставок утильсбора. А выбор площадки связан с более удобной логистикой и обещанными преференциями. Спрос на внедорожник ожидается умеренный, но поддержать его может допуск к госзакупкам.

Внедорожник Haval H9 начали производить на калининградском «Автоторе», говорится в сообщении пресс-службы бренда. Первое поколение модели собиралось на собственном заводе компании в Тульской области — впрочем, речь шла о довольно ограниченном количестве, в дальнейшем H9 в основном импортировался.

Пока модель выпускается на базе сваренного и окрашенного кузова, но в рамках сотрудничества с «Автотором» предполагается поэтапное расширение количества технологических операций и повышение уровня локализации, уточняют в компании.

По мнению источника “Ъ”, запуск производства модели простимулировали высокие ставки утилизационного сбора, сделавшие импорт невыгодным. В частности, по этой причине в этом году Haval приостановил поставки дизельной версии H9. Впрочем, на конвейер она, согласно данным ОТТС, предположительно, встанет, рассуждает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Калининград с Haval».