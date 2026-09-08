Лавров предложил сделать Украину целиком «буферной зоной»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Украине стать «буферной зоной» после завершения конфликта. Так он ответил на вопрос о гарантиях того, что боевые действия не возобновятся через 25 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Все рассуждают, что России нужна “буферная зона”. Пусть Украина этим буфером станет»,— сказал господин Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале» (цитата по сайту МИДа).

Впервые президент России Владимир Путин предложил создать «санитарную зону» на границе с Украиной в июне 2023 года. После этого глава государства неоднократно призывал к расширению зоны безопасности для защиты приграничных российских регионов. Точные границы такой зоны не объявлялись. Президент заявлял, что это будет зависеть от ударов вооруженных сил Украины по российской территории.