Российский тирзепатид стал первым на рынке Казахстана

Российская фармкомпания «Промомед» получила регистрационное удостоверение Минздрава Казахстана на препарат «Тирзетта» (действующее вещество — тирзепатид), применяемый для терапии сахарного диабета второго типа и ожирения. Поставки лекарственного средства в республику начнутся в ближайшее время.

«Тирзетта» станет первым препаратом с этим действующим веществом, официально доступным на рынке Казахстана. Согласно государственному реестру лекарственных средств республики, в стране пока не зарегистрированы не только альтернативные дженерики, но и оригинальный препарат Mounjaro от американской Eli Lilly. По данным Минздрава Казахстана, оригинальное средство сейчас проходит процедуру регистрации.

В «Промомеде» рассчитывают на высокий спрос. По данным Всемирной организации здравоохранения за 2024 год, избыточная масса тела выявлена у 56% взрослых жителей Казахстана, что превышает среднемировой показатель (45%).

В России препараты на основе тирзепатида — «Тирзетта» от «Промомеда» и «Седжаро» от «Герофарма» — к середине 2026 года стали лидерами продаж в коммерческом сегменте. По данным DSM Group, за первые семь месяцев 2026 года продажи этих средств в российской рознице выросли в 21 раз в денежном выражении — до 33,03 млрд руб. В натуральном выражении объем рынка увеличился в 27 раз, достигнув 3,71 млн упаковок.

Виктория Колганова