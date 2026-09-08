В кинотеатрах РФ могут отказаться от неофициальных показов зарубежных фильмов

Российские кинотеатры могут отказаться от теневого проката в ближайшие два-три месяца, заявил 7 сентября ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. В Национальной службе новостей его также спросили о возможных переносах премьер двух картин в России — «Дюна: Часть третья» Дени Вильнева и «Мстители: Судный день» Энтони и Джо Руссо (мировой прокат с 18 декабря), на что Алексей Воронков ответил, что «даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года». На запрос “Ъ” он не ответил.

Собеседники “Ъ” на рынке кинопроката связывают заявление Алексея Воронкова с успехами теневого проката в августе. Совокупные сборы фильмов в российском кинопрокате за период увеличились по сравнению с августом годом ранее вдвое, до 4,4 млрд руб. Самыми кассовыми проектами за период стали только два российских фильма, остальные — короткометражные проекты, под видом которых демонстрировались зарубежные блокбастеры «Одиссея» и «Человек-паук: Новый день». Так, по оценке участников рынка, «Человек-паук: Новый день» собрал кассу в 1 млрд руб. только за стартовый уикенд, «Одиссея» — около 1,5 млрд руб., «однако это лишь приблизительные оценки и их достоверность никак нельзя проверить».

Подробнее — в материале «Ъ» «И дольше века длится тень»