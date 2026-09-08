Дмитрий Патрушев оценил объемы собранного в России зерна

В России на данный момент собрали 113,5 млн т зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он призвал к дополнительной поддержке аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«В целом мы можем рассчитывать на очень хорошие объемы. При этом в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это — фундамент урожая 2027 года»,— сказал господин Патрушев на совещании с участием министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представителей Минэкономики, Минфина и других ведомств (цитата по сайту правительства).

Правительство планирует продлить краткосрочные льготные кредиты и договоры льготного лизинга производителям зерна из регионов, где собранные объемы превышают потребление, отметил Дмитрий Патрушев. «Нельзя допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах»,— подчеркнул он.

По данным Росстата, под урожай 2026 года было засеяно 77,3 млн га — на 2,5% меньше, чем годом ранее. По оценкам опрошенных «Ъ» участников рынка, совокупный урожай зерна в России составит 135–137 млн т, то есть на 3–6% меньше, чем в прошлом. Окончательно уборочная кампания завершится к ноябрю.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закрома не вывозят».