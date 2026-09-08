Цена барреля Brent преодолеет $100 при эскалации ближневосточного конфликта

Стоимость нефти Brent впервые за полтора месяца приблизилась к уровню $100 за баррель. С начала месяца котировки выросли почти на 10% на фоне взаимных ударов США и Ирана, а также атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии. Участники рынка допускают возвращение цен в диапазон $100–120 за баррель только при условии дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По данным биржи ICE, 8 сентября стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent поднималась до $99,5 за баррель, максимального значения с 24 июля. Этот результат на 2,5% превышал значение закрытия предыдущего. Даже с учетом коррекции во второй половине дня, когда котировки откатились до $97,9 за баррель, они на 36% превышали значение локального минимума, установленного в начале июля на фоне недолгого перемирия между США и Ираном.

По оценке аналитиков, текущая геополитическая премия в стоимости нефти Brent составляет $15–25 за баррель. По словам инвестиционного банкира Ильи Сушкова, в августе Goldman Sachs оценивал фундаментально оправданную цену примерно в $80 за баррель. «Часть премии уже отражает фактическое сокращение поставок, а не только страх дальнейшей эскалации»,— отмечает он. Свой вклад в премию вносит и падение экспорта нефтепродуктов из России. По оценке аналитиков Freedom Global, он составляет $2–4 за баррель Brent.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что того шока, который рынок испытывал весной на фоне закрытия Ормузского пролива, не наблюдается и потому котировки «не спешат» преодолеть круглую отметку в $100 за баррель. Причина ценовой устойчивости — в адаптации рынка и логистики к боевым действиям и ограничениям трафика через пролив.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть считает до ста».