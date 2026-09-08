Гражданина Молдавии арестовали за покушение на российского офицера

Гражданину Молдавии Николаю Кочу, которого следствие считает исполнителем покушения на высокопоставленного офицера Минобороны в Энгельсском районе Саратовской области, предъявлено обвинение в террористическом акте, покушении на убийство военнослужащего по найму и незаконном обороте оружия. Волжский районный суд Саратова заключил фигуранта под стражу до 8 ноября. Задержали Николая Кочу в Астраханской области при попытке выехать из России спустя пять дней после нападения, в ходе которого офицер получил ранения в лицо и живот, но выжил.

О предъявлении обвинения Николаю Кочу 2004 года рождения 8 сентября сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области. Действия фигуранта квалифицированы по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший иные тяжкие последствия), ч. 3 ст. 30, п. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное по найму) и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц).

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