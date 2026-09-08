Гастарбайтер нашел работу террористом

Гражданину Молдавии Николаю Кочу, которого следствие считает исполнителем покушения на высокопоставленного офицера Минобороны в Энгельсском районе Саратовской области, предъявлено обвинение в террористическом акте, покушении на убийство военнослужащего по найму и незаконном обороте оружия. Волжский районный суд Саратова заключил фигуранта под стражу до 8 ноября. Задержали Николая Кочу в Астраханской области при попытке выехать из России спустя пять дней после нападения, в ходе которого офицер получил ранения в лицо и живот, но выжил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Кочу в сопровождении полиции

Фото: СК РФ Николай Кочу в сопровождении полиции

Фото: СК РФ

О предъявлении обвинения Николаю Кочу 2004 года рождения 8 сентября сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области. Действия фигуранта квалифицированы по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший иные тяжкие последствия), ч. 3 ст. 30, п. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное по найму) и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц). В тот же день следователь направил в суд ходатайство об аресте; Волжский районный суд Саратова избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября. Мотивировочная часть постановления пока не опубликована.

По данным ЦОС ФСБ и Национального антитеррористического комитета, в 2025 году Николай Кочу жил в Молдавии и искал работу. Откликнувшись на объявление в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), он оставил свои данные, после чего с ним связались неизвестные и предложили сотрудничество. В марте 2026 года, как утверждает ФСБ, он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, а в июне приехал в Россию через Эстонию. Координаты тайника ему, по данным следствия, передали через Discord: в указанной точке обвиняемый обнаружил коробку с пистолетом и двумя обоймами.

Нападение было совершено утром 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района, граничащем с южной окраиной Энгельса.

По версии следствия, фигурант в мотоциклетном шлеме произвел не менее шести выстрелов в военнослужащего, выходившего из магазина у своего дома, после чего скрылся на мотоцикле.

Потерпевшего доставили в Саратов, извлекли пули и прооперировали; обсуждалась его перевозка спецбортом в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Официальных сведений о состоянии офицера с 3 сентября нет.

Николая Кочу задержали в Астраханской области — по данным ФСБ, при попытке покинуть Россию: кураторы обещали организовать его возвращение в Молдавию. На допросе он дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте. В частности, фигурант сообщил, что за акцию ему обещали $70 тыс.

Приехав в Саратов, он получил по Telegram данные о жертве, купил мотоцикл, а также «средства маскировки», сообщили в СКР.

По данным “Ъ”, какая именно из украинских спецслужб, СБУ или ГУР Минобороны, стоит за стрельбой под Саратовом, пока неизвестно.

Рустам Гайфуллин, Саратов