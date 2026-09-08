Более 10 детей заразились сальмонеллезом в детсаду Калининграда

В детском саду № 76 Калининграда произошла вспышка сальмонеллеза. Заразились 12 детей из разных групп. Из них девять госпитализированы в инфекционный стационар. Детсад закрыт на время проведения расследования, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты обследовали персонал детского сада и взяли пробы с поверхностей и продуктов. По итогам исследований выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Прокуратура и СКР Калининградской области начали проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки.

Симптомы сальмонеллеза — резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Первые признаки проявляются примерно через 12-36 часов после попадания бактерии Salmonella в организм. На лечение требуется от двух до семи дней. В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений.