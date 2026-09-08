«Арктикуголь» запустил альтернативные пути снабжения Шпицбергена после ареста российского судна

«Арктикуголь» запустил альтернативные варианты для снабжения углем поселков Баренцбург и Пирамида на Шпицбергене. Об этом сообщил гендиректор треста Ильдар Неверов. Компания пересмотрела пути поставок после ареста российского судна «Профессор Молчанов» властями Норвегии.

«У нас есть несколько альтернативных вариантов по снабжению поселков Баренцбург и Пирамида. И мы их уже включили, они затратнее и кратно сложнее, но не вижу критических рисков по жизнедеятельности на архипелаге»,— ответил господин Неверов на вопрос о рисках снабжения жителей поселков (цитата по ТАСС). Он добавил, что «Арктикуголь» оценивает ущерб, который понес трест после ареста российского судна.

2 сентября норвежский суд арестовал российское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Поводом для ареста судна стало ходатайство украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз», которая требовала взыскать с России $4,22 млрд за потерю активов в Крыму в 2014 году.

Судно «Профессор Молчанов» использовалось для связи с предприятиями «Арктикуголь», сообщал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он заверял, что Россия оспорит решение властей Норвегии. По словам господина Чекункова, российский трест поставляет уголь на Шпицберген с 1931 года.