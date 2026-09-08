Минфин анонсировал размещение двух ОФЗ с постоянным купоном

Минфин России 9 сентября разместит два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД). Срок погашения первого (26218) — 17 сентября 2031 года, второго (26230) — 16 марта 2039 года, указано на сайте ведомства.

Оба выпуска предложены «в объеме остатков, доступных для размещения». Для первой бумаги это 98,7 млрд руб., для второй — 220,4 млрд руб.

В последний раз Минфин предлагал на аукционах ОФЗ с постоянным купоном 1 июля. Тогда это был один выпуск ОФЗ-ПД 26251 с погашением в августе 2030 года. Ведомству удалось продать бумаг на 10,4 млрд руб. по номиналу.