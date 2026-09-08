Бессент: страны ЕС не хотят быть посредниками в переговорах по Украине

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что при трехстороннем формате переговоров роль посредника снова займут Соединенные Штаты, поскольку европейские страны не хотят в этом участвовать. Министр сказал об этом во время дискуссии на телеканале Breitbart News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Бессент

Фото: Sam Wolfe / Reuters Скотт Бессент

Фото: Sam Wolfe / Reuters

«Если не проводить переговоры, то мы не сможем остановить это (конфликт России и Украины.— “Ъ”). Я не знаю, чем закончатся переговоры, но знаю точно: если дело дойдет до трехсторонних переговоров, США окажутся в центре, потому что европейцы не захотят в этом участвовать»,— уточнил господин Бессент.

5 и 6 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прилетали в Киев и Москву для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Американские переговорщики заявили о намерении организовать трехстороннюю встречу представителей США, Украины и России. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин сегодня поговорили по телефону. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, стороны оценили визиты господ Уиткоффа и Кушнера «со знаком плюс».