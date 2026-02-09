Еврейским поселениям рисуют новые границы

Израиль в одностороннем порядке изменил правила регистрации земли и приобретения собственности на Западном берегу реки Иордан. Об этом объявили в воскресенье, 8 февраля, члены военно-политического кабинета еврейского государства. По их словам, новые меры устраняют бюрократические барьеры на пути расширения еврейских поселений и разрушают саму идею создания палестинского государства. Правозащитники обвинили правительство Биньямина Нетаньяху в «фактической аннексии» территорий Палестинской автономии. В свою очередь, группировка «Хамас» призвала палестинцев ответить израильтянам вооруженным сопротивлением.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил 8 февраля пакет мер, которые в одностороннем порядке меняют правила регистрации земли и приобретения израильтянами собственности на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении министра обороны Исраэля Каца и министра финансов Бецалеля Смотрича подчеркивается, что принятый документ «фундаментально меняет правовую и гражданскую реальность» на территории, считающейся зоной ответственности Палестинской национальной администрации (ПНА), и открывает возможности для расширения еврейских поселений.

«Мы нормализуем жизнь на этих землях, устраняем бюрократические барьеры, боремся за территорию и расширяем наше присутствие. Мы продолжим искоренять саму идею палестинского государства»,— заявил Бецалель Смотрич.

Инициатива военно-политического кабинета снимает многолетний запрет немусульманам приобретать земли на Западном берегу, а также делает публичным некогда закрытый реестр недвижимости, находящейся в этом районе. Отдельно документ, как сообщается, предполагает, что руководство Израиля теперь получает право взять под свой контроль некоторые из находящихся в этом районе святынь, почитаемых представителями всех авраамических религий. Отдельно документ предусматривает, что израильские власти берут на себя надзор за соблюдением природоохранного законодательства.

По условиям соглашения «Осло-2», достигнутого в 1993 году между Израилем и палестинцами, Западный берег реки Иордан разделен на три зоны: A, B и C. Если сектор C полностью контролируется израильтянами, то зона B находится под смешанным контролем, а зона A — под полным контролем ПНА.

Инициатива военно-политического кабинета Израиля, как ожидается, приведет к заселению зон А и B, то есть де-факто переходу под израильский суверенитет почти 40% Западного берега, на чем неоднократно настаивали члены праворелигиозного крыла израильской правящей коалиции.

Правозащитная организация Peace Now, которая следит за активностью израильских поселенцев, заявила, что Нетаньяху выбрал путь «свержения ПНА» и «фактической аннексии». «Решение кабинета министров демонстрирует, что речь идет не об углублении аннексии в зоне С, а об опасных и безответственных мерах по установлению суверенитета также в зонах А и В и о преодолении всех возможных препятствий на пути к масштабному захвату земель на Западном берегу»,— констатировали правозащитники.

Офис председателя ПНА Махмуда Аббаса назвал инициативу израильского военно-политического кабинета «продолжением всеобъемлющей войны, развязанной израильским правительством против палестинцев».

Канцелярия господина Аббаса также подчеркнула, что решения правительства Нетаньяху представляют собой открытую попытку Израиля «легализовать расширение поселений, конфискацию земель и уничтожение палестинской собственности даже в районах, находящихся под палестинским суверенитетом».

Что касается радикальной группировки «Хамас», то ее верхушка охарактеризовала инициативу с расширением израильского суверенитета как «колониальную программу» и потребовала от арабских и мусульманских стран разорвать связи с Израилем. «Мы требуем от арабских и мусульманских стран выполнения их исторической обязанности противостоять оккупации и ее грандиозному замыслу аннексировать Западный берег»,— заявили представители «Хамаса». Группировка призвала палестинцев начать «восстание на Западном берегу и в Иерусалиме», а также оказать сопротивление израильским силам безопасности и еврейским поселенцам «всеми доступными средствами, чтобы сорвать проекты аннексии, иудаизации и перемещения населения».

Решение военно-политического кабинета Израиля было принято за несколько дней до запланированных переговоров в США между премьер-министром Нетаньяху и президентом Дональдом Трампом. Как допускает издание The Jerusalem Post, инициатива была принята специально в тот момент, когда внимание Белого дома сконцентрировано главным образом на Иране. Напомним, Вашингтон уже выступал против изменения статуса палестинских территорий. Так, в интервью журналу Time, которое было опубликовано 23 октября 2025 года, Трамп пообещал, что не допустит аннексии Западного берега. «Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам,— сказал глава Белого дома.— Если это случится, Израиль потеряет всю поддержку со стороны Соединенных Штатов».

Нил Кербелов