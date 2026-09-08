NYT: власти Нью-Йорка скрывали от жителей последствия трагедии 11 сентября

Власти Нью-Йорка обнародовали архивные документы, которые раскрывают правду о состоянии воздуха в районе Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября 2001 года. Согласно материалам, опубликованным The New York Times (NYT), в воздухе находились различные опасные вещества, несмотря на многократные официальные заверения в безопасности пребывания на улице.

В июле 2002 года, через десять месяцев после теракта, специалисты зафиксировали наличие асбеста менее чем в 1,5 км от разрушенных башен-близнецов. Следы минерала обнаружили на фасаде и крыше здания на Джон-стрит, а также в других местах Нижнего Манхэттена. В некоторых пробах концентрация асбеста превышала нормативные показатели.

Также документы показали повышенное содержание бензола — вещества, способного вызывать онкологические заболевания, — в непосредственной близости от зоны обрушения. При этом мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и его преемник Майкл Блумберг заявляли о безопасности воздуха и нормальных результатах проверок.

Опубликованные NYT документы свидетельствуют о том, что людям разрешали возвращаться в район Всемирного торгового центра, когда там все еще сохранялись угрозы здоровью. Данные были обнародованы после судебного иска 9/11 Health Watch. Глава организации Бен Чеват утверждал, что власти знали о токсичных веществах, но продолжали отрицать опасность.

Новая информация может помочь заболевшим получить федеральные компенсации и стать основой для новых судебных исков. По данным The New York Times, число умерших от заболеваний, связанных с последствиями трагедии, превысило число погибших в самих атаках, когда жертвами стали почти 3 тыс. человек.

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошла серия из четырех терактов, совершенных членами организации «Аль-Каида» (признана в России террористической и запрещена). Террористы захватили четыре пассажирских самолета, после чего два из них направили в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене. Третий самолет направили в здание Пентагона, но пассажиры и экипаж пытались перехватить его управление. В итоге лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Еще один самолет врезался в западное крыло здания Пентагона.

11 конспирологических теорий про теракты 11 сентября — в материале “Ъ” «MIHOP, LIHOP, "Моссад" и НЛО».