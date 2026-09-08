В Москве поставят мюзикл Александра Журбина по Венедикту Ерофееву

В Москве в скором времени поставят мюзикл, написанный композитором Александром Журбиным, по «поэме в прозе» Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Об этом композитор рассказал в интервью «Ъ», отвечая на вопрос о творческих планах.

Александр Журбин рассказал, что песни сейчас пишет редко, и в основном на стихи жены, хотя недавно закончил работу над циклом баллад на стихи поэта Бахыта Кенжеева. «Ныне, к сожалению, покойного. Ищу исполнителя, который смог бы это спеть», — поделился композитор.

В июле о планах поставить «Москва-Петушки» Александра Журбина и о поисках режиссера для этой постановки говорил в интервью «Независимой газете» генеральный директор пространства «Внутри» Олег Карлсон.

Подробнее — читайте в интервью Александра Журбина газете «Ъ».