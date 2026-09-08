Мерц созвал экстренные совещания ХДС после победы АдГ в Саксонии-Анхальт
После исторической победы правой «Альтернативы для Германии» на земельных выборах в Саксонии-Анхальт правительство ФРГ перешло в кризисный режим управления. Канцлер Фридрих Мерц инициирует одно экстренное заседание за другим. На 8 сентября у него было запланировано сразу несколько экстренных совещаний как с однопартийцами, так и с младшими партнерами по коалиции — социал-демократами.
Тем на повестке сразу три: как справиться с унынием и тревогой в собственных рядах, как успокоить общественность и как не допустить повторения сценария на грядущих выборах в Мекленбурге—Передней Померании и Берлине, намеченных на 20 сентября. Приход к власти «Альтернативы для Германии» (АдГ) по итогам этих выборов маловероятен, но правые имеют все шансы заявить о себе как о самой популярной политической силе.
В Мекленбурге—Передней Померании АдГ лидирует с 35% поддержки, а следом идет СДПГ во главе с действующим премьером Мануэлой Швезиг с 32% одобрения. В Берлине с небольшим отрывом первенство удерживает ХДС (20%), а АдГ и «Левые» зафиксировались на отметке в 18–19%. При такой плотной гонке не исключено, что христианских демократов могут обойти их заклятые враги как слева, так и справа.
Подробнее — в материале «Ъ» «ХДС в поисках огнетушителя».
Результат в Саксонии-Анхальт меняет задачу ХДС с обычной предвыборной конкуренции на демонстрацию управляемости: партии и правительству нужно показать, что они способны добиться реальных изменений в миграционной политике и экономике. Иначе недовольство работой властей будет и дальше превращаться в поддержку АдГ, а результаты такого голосования могут стать новой нормой для Германии.
У Мерца при этом остается жесткое ограничение для маневра. ХДС, СДПГ, «Зеленые» и «Левые» придерживаются политического барьера против коалиций с АдГ, поэтому ответ приходится вырабатывать внутри действующей коалиции, хотя ХДС уже входил в переговоры с СДПГ, не имея другого варианта для двухпартийного правительства, и был вынужден идти на уступки.
Отказ от этого барьера также несет для ХДС отдельный риск: в феврале 2020 года сотрудничество христианских демократов с депутатами АдГ в Тюрингии привело к внутрипартийному расколу и последующим электоральным потерям. Поэтому экстренная реакция Мерца означает поиск не просто более жесткой риторики, а такого курса, который позволит отвечать на запрос избирателей без разрушения коалиции и отказа от прежнего запрета на сотрудничество с АдГ.