Мерц созвал экстренные совещания ХДС после победы АдГ в Саксонии-Анхальт

После исторической победы правой «Альтернативы для Германии» на земельных выборах в Саксонии-Анхальт правительство ФРГ перешло в кризисный режим управления. Канцлер Фридрих Мерц инициирует одно экстренное заседание за другим. На 8 сентября у него было запланировано сразу несколько экстренных совещаний как с однопартийцами, так и с младшими партнерами по коалиции — социал-демократами.

Тем на повестке сразу три: как справиться с унынием и тревогой в собственных рядах, как успокоить общественность и как не допустить повторения сценария на грядущих выборах в Мекленбурге—Передней Померании и Берлине, намеченных на 20 сентября. Приход к власти «Альтернативы для Германии» (АдГ) по итогам этих выборов маловероятен, но правые имеют все шансы заявить о себе как о самой популярной политической силе.

В Мекленбурге—Передней Померании АдГ лидирует с 35% поддержки, а следом идет СДПГ во главе с действующим премьером Мануэлой Швезиг с 32% одобрения. В Берлине с небольшим отрывом первенство удерживает ХДС (20%), а АдГ и «Левые» зафиксировались на отметке в 18–19%. При такой плотной гонке не исключено, что христианских демократов могут обойти их заклятые враги как слева, так и справа.

Подробнее — в материале «Ъ» «ХДС в поисках огнетушителя».