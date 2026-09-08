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МИД КНР призвал Японию извлечь уроки из истории и отказаться от милитаризма

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Японии необходимо извлечь уроки из истории и полностью отказаться от милитаристского курса. Так в Китае отреагировали на требование японского премьер-министра Санаэ Такаити демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Япония должна... завоевать доверие соседних стран в Азии и международного сообщества конкретными действиями»,— уточнила госпожа Нин, передает Global Times.

Дипломат подчеркнула, что способность Токио придерживаться мирного пути напрямую зависит от правильного понимания и отношения к собственному историческому прошлому. Она напомнила, что Япония была принята в ООН после признания преступлений милитаризма и взяла на себя обязательства соблюдать все положения Устава организации.

Памятник в Хабаровске представляет советского солдата, который разбивает прикладом винтовки пограничный столб с символом императорской Японии — хризантемой. Его установили 4 сентября.

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