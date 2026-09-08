Суд принял решение о досрочном освобождении экс-главы РВК Александра Повалко

Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего гендиректора АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко, осужденного на 3 года и 11 месяцев колонии по двум эпизодам злоупотреблений должностными полномочиями. Представитель СИЗО №2, где содержится осужденный, не возражал против освобождения, тем более что до отбытия срока ему осталось 27 дней. Прокурор выступил против УДО, отметив, что господин Повалко вину не признает, а из многомиллионного ущерба выплатил всего 80 тыс. руб.

Рассмотрение ходатайства Александра Повалко началось с опозданием — ждали, когда наладится видеосвязь с СИЗО №2, где он содержался после оглашения приговора в октябре 2024 года. Таганский суд Москвы приговорил тогда фигуранта к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах злоупотреблений (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Одновременно господину Повалко было запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в коммерческих структурах после отбытия срока.

Мосгорсуд впоследствии снизил срок заключения Александру Повалко на месяц, так что он должен был завершиться 5 октября. Но эта перспектива не изменила намерений заключенного досрочно выйти на свободу. В связи с этим он в конце июня подал администрации СИЗО ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

Руководство изолятора не возражало, тем более что Александр Повалко вел себя почти образцово: получил четыре поощрения, избежав взысканий. Более того, в изоляторе он стал вести активную религиозную жизнь, заслужив благодарности от тюремного священника. В характеристике, присланной в суд, тот отметил, что его подопечный активно прислуживает в храме, регулярно исповедуется и причащается.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экс-главе РВК указали на выход».