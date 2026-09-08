Экс-главе РВК указали на выход

Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего гендиректора АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко, осужденного на 3 года и 11 месяцев колонии по двум эпизодам злоупотреблений должностными полномочиями. Представитель СИЗО №2, где содержится осужденный, не возражал против освобождения, тем более что до отбытия срока ему осталось 27 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Бывший гендиректор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Рассмотрение ходатайства Александра Повалко началось с опозданием — ждали, когда наладится видеосвязь с СИЗО №2, где он содержался после оглашения приговора в октябре 2024 года. Таганский суд Москвы приговорил тогда фигуранта к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах злоупотреблений (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Одновременно господину Повалко было запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в коммерческих структурах после отбытия срока.

Мосгорсуд впоследствии снизил срок заключения Александру Повалко на месяц, так что он должен был завершиться 5 октября. Но эта перспектива не изменила намерений заключенного досрочно выйти на свободу. В связи с этим он в конце июня подал администрации СИЗО ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

Руководство изолятора не возражало, тем более что Александр Повалко вел себя почти образцово: получил четыре поощрения, избежав взысканий.

Более того, в изоляторе он стал вести активную религиозную жизнь, заслужив благодарности от тюремного священника. В характеристике, присланной в суд, тот отметил, что его подопечный активно прислуживает в храме, регулярно исповедуется и причащается.

Все это адвокат осужденного Александр Кофтенкин подробно изложил в своем ходатайстве, отметив, что за его подопечного готов поручиться ряд бывших коллег. Но заметил, что отсутствие подзащитного дома плохо сказывается на воспитании сына, который стал халатно относиться к учебе в институте.

Представитель изолятора поддержал ходатайство осужденного, отметив, что тот встал на путь исправления.

Прокурор выступил против УДО, отметив, что господин Повалко вину не признает, а из многомиллионного ущерба выплатил всего 80 тыс. руб.

Напомним, Александр Повалко, будучи главой РВК, «из личной или иной заинтересованности» не добился возврата из Великобритании $3 млн из $5 млн. Именно на эту сумму стопроцентная дочка РВК за границей приобрела 9,458 млн привилегированных акций британской Soft Machines Inc., работающей в области полупроводников. В дальнейшем совет директоров РВК признал сделку нежелательной. По второму эпизоду бывшего руководителя РВК обвинили в инвестировании $600 тыс. в американскую компанию Alion Energy Inc., занимавшуюся строительством солнечных электростанций. Причем это было сделано несмотря на то, что инвестиционный комитет РВК и совет директоров не одобрили сделку, поскольку зарубежная компания находилась в предбанкротном состоянии.

Согласно принятому судом решению, Александр Повалко должен быть освобожден за 27 дней до официального отбытия срока. Впрочем, прокуратура может обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Помимо господина Повалко за махинации с иностранными инвестициями были осуждены несколько топ-менеджеров РВК, а сейчас перед судом предстал бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов.

Алексей Соковнин