Экс-главе РВК указали на выход
Суд принял решение о досрочном освобождении Александра Повалко
Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего гендиректора АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко, осужденного на 3 года и 11 месяцев колонии по двум эпизодам злоупотреблений должностными полномочиями. Представитель СИЗО №2, где содержится осужденный, не возражал против освобождения, тем более что до отбытия срока ему осталось 27 дней.
Бывший гендиректор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Рассмотрение ходатайства Александра Повалко началось с опозданием — ждали, когда наладится видеосвязь с СИЗО №2, где он содержался после оглашения приговора в октябре 2024 года. Таганский суд Москвы приговорил тогда фигуранта к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах злоупотреблений (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Одновременно господину Повалко было запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в коммерческих структурах после отбытия срока.
Мосгорсуд впоследствии снизил срок заключения Александру Повалко на месяц, так что он должен был завершиться 5 октября. Но эта перспектива не изменила намерений заключенного досрочно выйти на свободу. В связи с этим он в конце июня подал администрации СИЗО ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).
Руководство изолятора не возражало, тем более что Александр Повалко вел себя почти образцово: получил четыре поощрения, избежав взысканий.
Более того, в изоляторе он стал вести активную религиозную жизнь, заслужив благодарности от тюремного священника. В характеристике, присланной в суд, тот отметил, что его подопечный активно прислуживает в храме, регулярно исповедуется и причащается.
Все это адвокат осужденного Александр Кофтенкин подробно изложил в своем ходатайстве, отметив, что за его подопечного готов поручиться ряд бывших коллег. Но заметил, что отсутствие подзащитного дома плохо сказывается на воспитании сына, который стал халатно относиться к учебе в институте.
Представитель изолятора поддержал ходатайство осужденного, отметив, что тот встал на путь исправления.
Прокурор выступил против УДО, отметив, что господин Повалко вину не признает, а из многомиллионного ущерба выплатил всего 80 тыс. руб.
Напомним, Александр Повалко, будучи главой РВК, «из личной или иной заинтересованности» не добился возврата из Великобритании $3 млн из $5 млн. Именно на эту сумму стопроцентная дочка РВК за границей приобрела 9,458 млн привилегированных акций британской Soft Machines Inc., работающей в области полупроводников. В дальнейшем совет директоров РВК признал сделку нежелательной. По второму эпизоду бывшего руководителя РВК обвинили в инвестировании $600 тыс. в американскую компанию Alion Energy Inc., занимавшуюся строительством солнечных электростанций. Причем это было сделано несмотря на то, что инвестиционный комитет РВК и совет директоров не одобрили сделку, поскольку зарубежная компания находилась в предбанкротном состоянии.
Согласно принятому судом решению, Александр Повалко должен быть освобожден за 27 дней до официального отбытия срока. Впрочем, прокуратура может обжаловать это решение в Мосгорсуде.
Помимо господина Повалко за махинации с иностранными инвестициями были осуждены несколько топ-менеджеров РВК, а сейчас перед судом предстал бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов.