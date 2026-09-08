Саратовский суд арестовал Николае Кочу, обвиняемого в покушении на офицера Минобороны РФ

Николае Кочу, обвиняемому в теракте и покушении на жизнь высокопоставленного военного в Саратовской области, избрали меру пресечения. Суд арестовал гражданина Молдовы на два месяца, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранта дела о покушении на военнослужащего задержали в Астраханской области

Фото: Информцентр СКР Фигуранта дела о покушении на военнослужащего задержали в Астраханской области

Фото: Информцентр СКР

Ранее господину Кочу предъявили обвинение в совершении теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), покушении на убийство военнослужащего (ч. 3 ст. 30, пп. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, 3 сентября этого года молодой человек не менее шести раз выстрелил в российского военнослужащего. Потерпевший остался жив благодаря оперативной госпитализации. ЧП случилось в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области.

Господина Кочу задержали в Астраханской области при попытке покинуть территорию РФ. Ранее следствие установило, что весной этого года молдованин, находясь в Украине, согласился на убийство за 70 тыс. долларов.

Марина Окорокова