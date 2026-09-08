В Саратовской области задержан гражданин Молдовы за покушение на убийство военного

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего и незаконном обороте оружия. По подозрению в преступлении задержан 21-летний гражданин Республики Молдова Николае Кочу, сообщили в информцентре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранта дела о покушении на военнослужащего задержали в Астраханской области

Фото: Информцентр СКР Фигуранта дела о покушении на военнослужащего задержали в Астраханской области

Фото: Информцентр СКР

По оперативным данным, 3 сентября фигурант не менее шести раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского военнослужащего. Потерпевшего оперативно доставили в больницу, он остался жив. Инцидент произошел в поселке Пробуждение Энгельсского района.

Господина Кочу задержали сотрудники ФСБ и МВД России на территории Астраханской области. На допросе фигурант дал подробные показания по всем совершенным преступлениям. Следствие будет ходатайствовать о заключении гражданина Молдовы под стражу.

Известно, что весной этого года Николае Кочу, находясь в Украине, согласился на убийство за 70 тыс. долларов. После этого он прошел необходимое обучение и транзитом приехал в Россию. Дальнейшие указания он получал от кураторов в мессенджере. Ему предоставили данные о личности будущей жертвы, местонахождении оружия и инструкции по совершению преступления. Будучи в Саратове, он замаскировался и выследил военнослужащего.

Марина Окорокова