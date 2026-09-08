Объявлены номинанты на «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч». Награду получит лучший футболист по итогам сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле

Фото: Stephane Mahe / Reuters Действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Всего в шорт-лист вошли 30 игроков: испанцы Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Родри, Ферран Торрес (все — «Барселона»), Марк Кукурелья («Реал») и Фабиан Руис (ПСЖ), французы Усман Дембеле (ПСЖ), Килиан Мбаппе («Реал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Майкл Олисе и Дайо Юпамекано (оба — «Бавария»), англичане Джуд Беллингем («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), португальцы Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш, Жуан Невеш (оба — ПСЖ), бразильцы Габриэл («Арсенал»), Винисиус («Реал»), Маркиньос и Витинья (оба — ПСЖ), аргентинцы Лионель Месси («Интер Майами») и Лаутаро Мартинес («Интер»), колумбиец Луис Диас («Бавария»), норвежец Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), грузин Хвича Кварацхелия, марокканец Ашраф Хакими, эквадорец Вильян Пачо (все — ПСЖ), сенегалец Садио Мане («Ан-Наср»), мексиканец Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»).

Имя победителя будет объявлено на церемонии вручения, которая пройдет 26 октября в Лондоне. Мероприятие было перенесено из Парижа в честь первого обладателя приза — в 1956 году им стал английский нападающий Стэнли Мэттьюз. По словам организаторов, в семидесятилетний юбилей премии «будет уместно отметить лучших современных исполнителей прекрасной игры в самом сердце страны, где она зародилась».

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Раньше получить приз могли только европейские футболисты. С 1995 года награду стали вручать игрокам любой национальности, выступающим за европейский клуб, а с 2007 года обладателем премии может стать любой игрок.

Арнольд Кабанов