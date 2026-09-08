Объявлены номинанты на «Золотой мяч»
Журнал France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч». Награду получит лучший футболист по итогам сезона.
Действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Всего в шорт-лист вошли 30 игроков: испанцы Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Родри, Ферран Торрес (все — «Барселона»), Марк Кукурелья («Реал») и Фабиан Руис (ПСЖ), французы Усман Дембеле (ПСЖ), Килиан Мбаппе («Реал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Майкл Олисе и Дайо Юпамекано (оба — «Бавария»), англичане Джуд Беллингем («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), португальцы Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш, Жуан Невеш (оба — ПСЖ), бразильцы Габриэл («Арсенал»), Винисиус («Реал»), Маркиньос и Витинья (оба — ПСЖ), аргентинцы Лионель Месси («Интер Майами») и Лаутаро Мартинес («Интер»), колумбиец Луис Диас («Бавария»), норвежец Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), грузин Хвича Кварацхелия, марокканец Ашраф Хакими, эквадорец Вильян Пачо (все — ПСЖ), сенегалец Садио Мане («Ан-Наср»), мексиканец Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»).
Имя победителя будет объявлено на церемонии вручения, которая пройдет 26 октября в Лондоне. Мероприятие было перенесено из Парижа в честь первого обладателя приза — в 1956 году им стал английский нападающий Стэнли Мэттьюз. По словам организаторов, в семидесятилетний юбилей премии «будет уместно отметить лучших современных исполнителей прекрасной игры в самом сердце страны, где она зародилась».
«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Раньше получить приз могли только европейские футболисты. С 1995 года награду стали вручать игрокам любой национальности, выступающим за европейский клуб, а с 2007 года обладателем премии может стать любой игрок.