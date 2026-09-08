БиГ объявила сербских дипломатов персонами нон грата после похорон Младича

МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) объявил двух сербских дипломатов посольства Сербии в Сараево персонами нон грата. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Элмедин Конакович, его слова приводит пресс-служба ведомства в соцсети X. Дипломатам поручили за 48 часов покинуть БиГ.

По данным телеканала N1, из БиГ выслали военного атташе Сербии Милана Дулановича и советника диппредставительства Данко Максимовича. В заявлении министерства отмечается, что меры приняты после похорон генерала Ратко Младича, осужденного за военные преступления. «Это решение является продолжением конкретных мер министерства в ответ на прославление осужденного военного преступника Ратко Младича и неприемлемые заявления, поступавшие из Сербии в последние дни»,— указано в пресс-релизе.

После похорон генерала Младича временного поверенного в делах Сербии вызвали в МИД Великобритании, сообщила пресс-служба министерства. Британская сторона осудила участие сербских государственных и военных чиновников в церемонии прощания.

Ратко Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за военные преступления. Гаагский Международный трибунал признал его виновным в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Радко Младича похоронили в Белграде с государственными почестями. Проститься с генералом пришли десятки тысяч человек.

Подробнее о похоронах — в материале «Ъ» «Последнее сражение генерала».