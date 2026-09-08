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БиГ объявила сербских дипломатов персонами нон грата после похорон Младича

МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) объявил двух сербских дипломатов посольства Сербии в Сараево персонами нон грата. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Элмедин Конакович, его слова приводит пресс-служба ведомства в соцсети X. Дипломатам поручили за 48 часов покинуть БиГ.

По данным телеканала N1, из БиГ выслали военного атташе Сербии Милана Дулановича и советника диппредставительства Данко Максимовича. В заявлении министерства отмечается, что меры приняты после похорон генерала Ратко Младича, осужденного за военные преступления. «Это решение является продолжением конкретных мер министерства в ответ на прославление осужденного военного преступника Ратко Младича и неприемлемые заявления, поступавшие из Сербии в последние дни»,— указано в пресс-релизе.

После похорон генерала Младича временного поверенного в делах Сербии вызвали в МИД Великобритании, сообщила пресс-служба министерства. Британская сторона осудила участие сербских государственных и военных чиновников в церемонии прощания.

Ратко Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за военные преступления. Гаагский Международный трибунал признал его виновным в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Радко Младича похоронили в Белграде с государственными почестями. Проститься с генералом пришли десятки тысяч человек.

Подробнее о похоронах — в материале «Ъ» «Последнее сражение генерала».

Фотогалерея

Прощание с Ратко Младичем

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Гроб с телом Ратко Младича в окружении почетного караула сербской армии

Гроб с телом Ратко Младича в окружении почетного караула сербской армии

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Участница похорон с портретом Ратко Младича

Участница похорон с портретом Ратко Младича

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Ратко Младич похоронен рядом со своей дочерью Аной, погибшей при невыясненных обстоятельствах в 1994 году. &lt;br>На фото: супруга Младича Босилька и их сын Дарко у могилы своих родственников

Ратко Младич похоронен рядом со своей дочерью Аной, погибшей при невыясненных обстоятельствах в 1994 году.
На фото: супруга Младича Босилька и их сын Дарко у могилы своих родственников

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Проститься с генералом Младичем на Топчидерское кладбище в Белграде пришли около 10 тыс. человек

Проститься с генералом Младичем на Топчидерское кладбище в Белграде пришли около 10 тыс. человек

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Женщина вытирает слезы на похоронах Ратко Младича

Женщина вытирает слезы на похоронах Ратко Младича

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Желающие проститься с генералом Младичем проходят под государственными флагами Сербии

Желающие проститься с генералом Младичем проходят под государственными флагами Сербии

Фото: Uros Arsic / Reuters

Участник похоронной процессии несет военные награды покойного генерала

Участник похоронной процессии несет военные награды покойного генерала

Фото: Uros Arsic / Reuters

Солдаты сербской армии дают оружейный салют на похоронах Ратко Младича

Солдаты сербской армии дают оружейный салют на похоронах Ратко Младича

Фото: Uros Arsic / Reuters

Сын Ратко Младича Дарко несет отцовский наградной меч на похоронной процессии

Сын Ратко Младича Дарко несет отцовский наградной меч на похоронной процессии

Фото: AP

Священники на церемонии отпевания

Священники на церемонии отпевания

Фото: Uros Arsic / Reuters

Гроб с телом Ратко Младича грузят в катафалк

Гроб с телом Ратко Младича грузят в катафалк

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Женщина демонстрирует фотографию Ратко Младича с надписью «Сербский герой»

Женщина демонстрирует фотографию Ратко Младича с надписью «Сербский герой»

Фото: AP

Желающие проститься с Ратко Младичем у храма Святого Луки в Белграде

Желающие проститься с Ратко Младичем у храма Святого Луки в Белграде

Фото: Darko Vojinovic / AP

Девочка возле флага с изображением Ратко Младича

Девочка возле флага с изображением Ратко Младича

Фото: Uros Arsic / Reuters

Мужчины с эмблемами упраздненной армии Республики Сербской, которой командовал генерал Младич в 1992-1996 годах, в очереди на похоронах

Мужчины с эмблемами упраздненной армии Республики Сербской, которой командовал генерал Младич в 1992-1996 годах, в очереди на похоронах

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Пришедшие проститься с генералом Младичем в «кубанках» — традиционном головном уборе кубанских казаков

Пришедшие проститься с генералом Младичем в «кубанках» — традиционном головном уборе кубанских казаков

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Мужчина наблюдает за церемонией похорон Ратко Младича по телевизору у церкви Святого Луки в Белграде

Мужчина наблюдает за церемонией похорон Ратко Младича по телевизору у церкви Святого Луки в Белграде

Фото: Darko Vojinovic / AP

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Гроб с телом Ратко Младича в окружении почетного караула сербской армии

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Участница похорон с портретом Ратко Младича

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Ратко Младич похоронен рядом со своей дочерью Аной, погибшей при невыясненных обстоятельствах в 1994 году.
На фото: супруга Младича Босилька и их сын Дарко у могилы своих родственников

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Проститься с генералом Младичем на Топчидерское кладбище в Белграде пришли около 10 тыс. человек

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Женщина вытирает слезы на похоронах Ратко Младича

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Желающие проститься с генералом Младичем проходят под государственными флагами Сербии

Фото: Uros Arsic / Reuters

Участник похоронной процессии несет военные награды покойного генерала

Фото: Uros Arsic / Reuters

Солдаты сербской армии дают оружейный салют на похоронах Ратко Младича

Фото: Uros Arsic / Reuters

Сын Ратко Младича Дарко несет отцовский наградной меч на похоронной процессии

Фото: AP

Священники на церемонии отпевания

Фото: Uros Arsic / Reuters

Гроб с телом Ратко Младича грузят в катафалк

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Женщина демонстрирует фотографию Ратко Младича с надписью «Сербский герой»

Фото: AP

Желающие проститься с Ратко Младичем у храма Святого Луки в Белграде

Фото: Darko Vojinovic / AP

Девочка возле флага с изображением Ратко Младича

Фото: Uros Arsic / Reuters

Мужчины с эмблемами упраздненной армии Республики Сербской, которой командовал генерал Младич в 1992-1996 годах, в очереди на похоронах

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Пришедшие проститься с генералом Младичем в «кубанках» — традиционном головном уборе кубанских казаков

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Мужчина наблюдает за церемонией похорон Ратко Младича по телевизору у церкви Святого Луки в Белграде

Фото: Darko Vojinovic / AP

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