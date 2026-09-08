Что за Лев этот Матвей

Матвей Сафонов включен в список десяти претендентов на Трофей Льва Яшина — приз лучшему вратарю мира по версии France Football, ежегодно вручаемый вместе с наиболее престижной личной наградой в виде — «Золотым мячом». До него на учрежденную в 2019 году премию россияне не номинировались. Номинация Сафонова стала оценкой его вклада в очередной успешный сезон ПСЖ. Парижский клуб завоевал пять трофеев, включая титул победителя Лиги чемпионов, а россиянин выиграл конкуренцию за место в основном составе и провел в роли первого номера большую часть кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый же сезон в роли основного вратаря ПСЖ принес Матвею Сафонову номинацию на Трофей Льва Яшина

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP Первый же сезон в роли основного вратаря ПСЖ принес Матвею Сафонову номинацию на Трофей Льва Яшина

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Журнал France Football, присуждающий престижнейшую награду «Золотой мяч», опубликовал шорт-листы претендентов на все свои призы. Всего их 13. На один из них — Трофей Льва Яшина, вручаемый лучшему вратарю сезона,— претендует российский игрок. В число номинантов попал Матвей Сафонов из ПСЖ. Прежде россияне на эту награду, учрежденную в 2019 году, не номинировались.

Для 27-летнего Сафонова, перешедшего в парижский клуб летом 2024 года, прошлый сезон стал прорывным.

Первый год во Франции он провел в ранге запасного, редко выходя из тени Джанлуиджи Доннаруммы — действующего обладателя Трофея Льва Яшина. Второй год, несмотря на то что итальянец был продан в «Манчестер Сити», россиянин тоже начинал дублером: место в основе получил купленный у «Лилля» Люка Шевалье. Но он быстро — уже к ноябрю — проиграл конкуренцию Сафонову.

В результате Матвей Сафонов провел за прошлый клубный сезон 27 матчей. 15 из них — в чемпионате Франции, который ПСЖ выиграл, зачастую играя без привлечения лидеров. 11 — в Лиге чемпионов, в которой французский флагман победил во второй раз подряд. А еще был финал Межконтинентального кубка. Именно он обеспечил Сафонову попадание в заголовки информационных ресурсов. Решающий матч турнира против бразильского «Фламенго» дошел до серии пенальти. В ней Сафонов отразил четыре удара из пяти. История футбола знает, похоже, лишь один подобный вратарский подвиг. В 1986 году в финале Кубка европейских чемпионов голкипер румынской «Стяуа» Хельмут Дукадам остановил «Барселону», отбив все четыре одиннадцатиметровых в серии.

Интересно, что и главная игра сезона для ПСЖ — финал Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», в котором у Матвея Сафонова работы было совсем немного,— без послематчевых пенальти не обошлась. Правда, эта победа была добыта благодаря промахам противника. Эберечи Эзе попал в каркас, а Габриэл пробил выше створа.

Среди соперников Матвея Сафонова в борьбе за Трофей Льва Яшина далеко не все топовые голкиперы на пике способностей.

О Возинье, недавно сменившем «Шавиш» из второго португальского дивизиона на чилийский «Коло-Коло», почти никто не знал до минувшего лета. Он заслужил включение в список впечатляющим выступлением на чемпионате мира: помог дебютанту турнира — сборной Кабо-Верде — выйти в play-off. Марокканец Яссин Буну и сенегалец Эдуар Менди представляют клубы из Саудовской Аравии. Между тем мировое первенство получилось удачным только у первого, дошедшего до четвертьфинала.

Еще шесть человек играют в Европе. Бельгиец Тибо Куртуа завершил восьмой сезон в мадридском «Реале», остался без командных титулов, но выглядел вполне убедительно. Швейцарец Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии» стал лучшим вратарем немецкого первенства и добрался с национальной командой до четвертьфинала чемпионата мира. Аргентинец Эмилиано Мартинес провел плодотворный сезон в бирмингемской «Астон Вилле» и был довольно надежен в сборной, ставшей серебряным призером мирового первенства. И есть еще три испанца. Слабейшим из них кажется Унаи Симон. За клуб — «Атлетик» из Бильбао — не блистал. На победном для испанцев чемпионате мира взял «Золотую перчатку» во многом благодаря отсутствию по-настоящему сильного оппонента. Жоан Гарсия с ходу закрепился в «Барселоне» и победил с ней в чемпионате страны, согласно продвинутой статистике предотвратив десять «лишних» голов. Давид Райя из «Арсенала», финалиста Лиги чемпионов, записал на свой счет почти три десятка «сухих» матчей.

Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии в Лондоне.

Роман Левищев