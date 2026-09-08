В Республике Алтай продлили время торговли алкоголем

Введенный полгода назад запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и в определенные часы в будни оказался слишком жесткой мерой по борьбе с пьянством — к такому выводу пришли власти Республики Алтай. Жители уже пожаловались на неудобство при покупке спиртного. Одновременно с этим глава региона Андрей Турчак призвал усилить борьбу с «наливайками» — заведениями, которые под видом общепита круглосуточно торгуют спиртным.

Правительство Республики Алтай подвело итоги действия новых правил розничной продажи алкоголя. С 1 марта 2026 года по воскресеньям и в праздничные дни реализация спиртного в магазинах была полностью запрещена, с понедельника по четверг разрешена с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — только с 11:00 до 14:00. Теперь власти решили расширить временные рамки.

Представленный проект постановления продлевает режим продажи алкоголя до 19:00 по пятницам и до 16:00 по субботам. Возобновляется торговля спиртным по воскресеньям с 11:00 до 14:00. Остальные запреты (в том числе на торговлю алкоголем в торговых точках, расположенных в жилых домах) сохраняются.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спиртному открылись алтайские виды».