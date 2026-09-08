Правительство Йемена пообещало выбить хуситов из захваченной ими столицы Саны

Центральное правительство Йемена объявило 8 сентября о начале операции по освобождению Саны — столицы страны, захваченной с 2014 года радикальным движением «Ансар Аллах» (хуситы). Это стало ответом на начатое хуситами 3–4 сентября наступление с целью взять под контроль районы, прилегающие к Красному морю. По мнению экспертов, крупнейшая за четыре года наземная кампания хуситов инициирована Ираном, власти которого не раз обещали блокировать Баб-эль-Мандебский пролив по примеру Ормузского. В войну может быть втянута и Саудовская Аравия, четыре города на юге которой подверглись обстрелу со стороны движения «Ансар Аллах».

Международно признанное правительство Йемена, временно базирующееся в портовом городе Аден, объявило о намерении вернуть под свой контроль официальную столицу страны — город Сана — спустя 12 лет после его захвата хуситами. «Принято решение отвоевать Сану,— проинформировал в эфире государственного ТВ помощник министра обороны в центральном правительстве Самир ас-Сабри.— Есть сюрпризы, которые мы пока не будем раскрывать». И добавил: «На сегодня вопрос стоит не в возможности освобождения (всей страны от боевиков “Ансар Аллах”.— “Ъ”), а в дате выхода к порту Ходейда (стратегически важный портовый город на побережье Красного моря, контролируемый хуситами.— “Ъ”) и к столице Сане, а также взятия под контроль государственных институтов». Официальные лица йеменского правительства пообещали, что не будут устраивать расправ над сторонниками хуситов в отвоеванных районах Йемена.

После того как центральное правительство анонсировало план освобождения Саны, движение «Ансар Аллах» в ночь на 8 сентября нанесло комбинированные удары ракетами и дронами по четырем городам на юге Саудовской Аравии — Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран. Эр-Рияд сообщил о беспрецедентном количестве раненых среди мирного населения. По данным саудовских властей, в результате ударов ранения получили свыше 70 гражданских, среди которых много женщин и детей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба за море подожгла Йемен».