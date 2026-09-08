Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером 8 сентября провели телефонные переговоры, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в августе 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в августе 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Итоги пребывания американских представителей были оценены со знаком плюс. Работа будет продолжена. Разговор был сфокусирован на вопросах украинского урегулирования»,— сообщил Юрий Ушаков (цитата по ТАСС). По его словам, Владимир Путин представил Дональду Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне спецоперации на Украине.

Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей разрешения украинского конфликта, добавил Юрий Ушаков. Он отметил, что во время беседы Дональд Трамп выразил заинтересованность в «прорыве в украинском урегулировании во время его президентства».