Прижизненное издание «Полтавы» Пушкина и письмо Цветаевой выставят на торги

Аукционный дом «Литфонд» назначил на 10 сентября торги редкими книгами, автографами, рукописями и историческими документами. Всего в каталоге 500 лотов общей стоимостью 30 млн руб. В их числе — единственное прижизненное издание поэмы Александра Пушкина «Полтава» и письмо Марины Цветаевой, передает «Интерфакс».

Организаторы назвали сентиментальным лотом письмо Марины Цветаевой и Сергея Эфрона на открытке, отправленной во время их свадебного путешествия в Палермо в 1912 году. Экземпляр происходит из собрания литературоведа и писателя Льва Мнухина, его стартовая цена — 1,25 млн руб. В том же каталоге есть автограф Цветаевой стоимостью 500 тыс. руб.

Прижизненное издание «Полтавы» торгуется с 1,05 млн руб. Еще один редкий лот — прижизненное издание повести Сергея Довлатова «Зона. Записки надзирателя», его цена начинается с 80 тыс. руб. Лот уникален тем, что внутри есть экслибрис (имя и фамилия) владельца, а также собственноручный рисунок Довлатова на титульном листе.

Самый дорогой лот в каталоге — полный комплектный экземпляр книги «Искусство военных флотов...» французского иезуита Поля Госта. Он издан в Санкт-Петербурге в 1764 году в переводе Ивана Голенищева-Кутузова. Стартовая цена лота — 1,8 млн руб.