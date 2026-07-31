В Белгороде выставили на продажу арестованный недострой за 148 млн

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом выставило на аукцион в Белгороде арестованное здание ООО «Клевер» площадью 5,5 тыс. кв. м со степенью готовности 32%. Начальная цена — 148,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основанием для ареста и последующей реализации имущества послужило судебное разбирательство с администрацией Белгорода. Арбитражный суд удовлетворил иск городских властей к «Клеверу» о взыскании долга по аренде земли под этим же объектом. Речь идет об участке на проспекте Хмельницкого, предоставленном в 2016 году под строительство торгового центра с административно-бытовым корпусом. Изначально землю арендовало ООО «Белгородстроймонтаж-заказчик», но после смены собственника недостроя в сентябре 2021 года права и обязанности по договору перешли к ответчику. Однако, по версии истца, «Клевер» не вносил арендную плату в полном объеме. Задолженность с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года составила 15,9 млн руб. С учетом применения повышающих коэффициентов (из-за срыва сроков строительства) и штрафных санкций суд взыскал с должника еще 4,7 млн руб. неустойки и 1,5 млн руб. штрафа. Таким образом, общая сумма взыскания превысила 22 млн руб. Представитель «Клевера» в заседаниях не участвовал, возражений не заявлял.

В мае 2024 года «Клевер» обратился в 19-й арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение первой инстанции, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменения. Ответчик настаивал на том, что администрация неверно определила основание иска и произвела расчет арендной платы, а также указывал на отсутствие договорных отношений с администрацией.

По данным Rusprofile, ООО «Клевер» зарегистрировано в 2021 году в Белгороде для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Александр Кривенков. В 2025 году компания отработала с нулевой выручкой и убытком 1,2 млн руб.

Всего ООО «Клевер» фигурирует в качестве ответчика в семи арбитражных спорах с администрацией Белгорода. Совокупная цена исков превышает 72 млн руб. Самым крупным из них стало заявление на 48,2 млн руб. Речь идет о взыскании арендной платы за пользование земельным участком с октября 2022 по сентябрь 2025 года. Основной долг в 26,3 млн руб. компания погасила уже в ходе разбирательства, однако суд взыскал с нее еще 20 млн руб. неустойки и штрафа за просрочку.

Размер задатка составляет 74,2 млн руб., шаг аукциона — 4,5 млн руб. Заявки на торги принимаются до 7 сентября, итоги подведут 8-го.

Сегодня стало известно, что активы тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"» (ранее принадлежавшего региональным властям) выставлены на торги в третий раз с начала года. На этот раз стартовая цена лота составляет 75,3 млн руб.

Кабира Гасанова