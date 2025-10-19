Топ-менеджера встретили по одежке

У fashion-ритейлера «Твое» третий раз за год сменился гендиректор. Сейчас этот пост занял Алексей Вуколов, возглавлявший в разное время сеть магазинов «Связной» и кофейни One Price Coffee. Частые смены руководства обычно свидетельствуют о недовольстве владельцев компаний текущими показателями. Эта проблема актуальна для «Твое», понесшей значительные убытки в прошлом году.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 16 октября 2025 года гендиректором одежной сети «Твое» стал Алексей Вуколов. Ранее он занимал должность президента ГК «Связной», а затем был гендиректором сети кофеен One Price Coffee. Это уже третья смена CEO в «Твое» за последний год. В декабре 2024 года на эту должность была назначена Евгения Завгородная, после чего в марте 2025 года ее сменил Денис Косаченко. В «Твое» не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «Твое» зарегистрировано в 2010 году. Основной владелец компании с долей в 99,6% — зарегистрированная в ОАЭ Aljamal Ltd, оставшаяся доля — у кипрской Mercerized Polo Factory Ltd. В 2024 году выручка компании составила 17,34 млрд руб., снизившись на 0,2% год к году, чистый убыток составил 372 млн руб. против прибыли в 678 млн руб. годом ранее, следует из данных СПАРК.

По итогам прошлого года стало очевидно, что финансовое положение сети продолжает ухудшаться. Выручка «Твое» сокращается или стагнирует уже четыре года подряд, а период снижения прибыли в 2021–2023 годах сменился масштабным убытком, констатирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Такие показатели привели к масштабной смене руководства весной 2025 года. За это время в компании был проведен ряд изменений, например, произошло обновление управленческой команды менеджмента, активизация работы с маркетплейсами, где доля «Твое» значительно уступала ключевым конкурентам, поясняет господин Бурмистров. Чтобы поддержать продажи, в магазинах «Твое» в сентябре этого года появились товары ушедшей из России испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti).

Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ, июль 2025 года: «За последние три года количество отечественных брендов одежды и обуви в России увеличилось на 18%».

Активная трансформация бизнеса, начавшаяся под руководством Дениса Косаченко, могла не устраивать собственников бизнеса, предполагает он. Смена менеджмента компании, кроме подготовки к процессам слияния и поглощения, может говорить и о проблемах внутри организации, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько. Обычно это связано с тем, что акционеры недовольны антикризисными мерами, которые вводят текущие менеджеры компании, считает она.

Новый менеджмент «Твое» может начать активно сокращать количество магазинов ради оптимизации, не исключает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

По его мнению, возможен и переход сети от развития сетью монобрендовых магазинов в мультибрендовые, в том числе за счет продажи товаров ушедших из России марок.

Сейчас непродовольственный ритейл в целом оказался в непростой ситуации: практически все игроки этого сегмента сталкиваются с продолжающимся падением розничных продаж. В среднем розничные компании могут потерять 20–25% от своей выручки из-за общей инфляции и роста стоимости товаров, отмечает Марина Малахатько. В январе—августе продажи одежды и обуви сократились на 8% год к году, по данным «Платформы ОФД».

На продажах негативно сказывается и сокращение трафика в торгцентрах. По данным Focus Technologies, за первые восемь месяцев 2025 года Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) торгцентров сократился на 3% год к году, трафик магазинов fashion-сегмента — на 5% (см. “Ъ” от 25 сентября).

Общая негативная ситуация на рынке fashion-ритейла привела к тому, что в 2025 году сразу несколько одежных брендов ушли с российского рынка или объявили об оптимизации работы. В их числе InCity, Deseo, Just Clothes, Bat Norton, I am Studio, Yollo, Face Code и другие.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова