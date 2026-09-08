В Оренбурге суд смягчил приговор фигурантам дела о запрещенном ЛГБТ-движении

Оренбургский областной суд 8 сентября рассмотрел апелляционные жалобы трех фигурантов дела о деятельности запрещенного в России ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено). Суд изменил наказание владельцу, администратору и арт-директору клуба «Поза», работавшего под видом ночного заведения в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Первоначальные приговоры, как ранее сообщал «Ъ-Волга», были вынесены 29 июня. Владелец клуба Вячеслав Хасанов получил 7 лет колонии, администратор Диана Камильянова — 6 лет 3 месяца, арт-директор Александр Климов — 2 года 3 месяца. После рассмотрения апелляции сроки сокращены: владельцу — до 6 лет 10 месяцев, администратору — до 6 лет, арт-директору — до 2 лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, фигуранты знали о признании ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено) экстремистским, однако продолжали организовывать тематические мероприятия, демонстрировавшие принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Владелец клуба утверждал программу выступлений, фиксировал события на фото и видео, публиковал материалы в Telegram и распределял доходы между сотрудниками.

Фигурантов задержали в марте 2024 года. В ходе проверки выяснилось, что в заведении находились несовершеннолетние, а также продавался суррогатный алкоголь. Никто из подсудимых на заседаниях вину не признал. Все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Яна Вежлева