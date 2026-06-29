Суд Оренбурга вынес первый в России приговор по делу о запрещенном движении ЛГБТ

Центральный районный суд Оренбурга вынес первый в стране приговор по делу о причастности к движению ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено). Приговор в зале суда выслушали владелец местного клуба «Поза», арт-директор и администратор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Правоохранители выяснили, что трое фигурантов знали о том, что движение ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено) в 2023 году по решению Верховного суда признали экстремистским на территории России, а его деятельность на территории страны была запрещена. Несмотря на это, сотрудники под видом работы ночного клуба организовывали мероприятия, которые демонстрировали принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для всех посетителей заведения. Владелец «Позы» не только утверждал программу выступлений, но и фиксировал мероприятия на фото и видео, которые впоследствии выкладывал в Telegram, распределял заработанные средства между своими сотрудниками.

Фигурантов задержали в марте 2024 года после рейда. Вскоре оказалось, что в «Позе» также находились несовершеннолетние граждане, а в самом клубе продавался суррогатный алкоголь. Никто из подсудимых свою вину в содеянном не признал. Имена всех троих попали в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 7 лет в исправительной колонии общего режима, а также запретил организаторам работы бара заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на срок от 2 до 3 лет. С владельца клуба суд взыскал более 1 млн руб. преступных доходов от деятельности экстремистской организации. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Яна Вежлева